Russi. Al Giardino della Rocca “T. Melandri”: Danilo Rea introduces… giovani talenti della scena jazz

Giovedì 2 settembre nel Giardino della Rocca “T. Melandri” di Russi una serata dedicata ai giovani talenti della scena jazz italiana. La cantante e autrice romana Oona Rea presenta insieme alla sua band il suo primo disco “First Name, Oona” registrato alla Casa del Jazz di Roma.

La voce di Oona, nome proprio femminile nato dall’anglicizzazione del nome irlandese Úna, ipnotizza con una cantilena dolce per poi scuotere con vertigini imprevedibili. Un gioco di voce e parole, nel quale inglese e italiano si alternano, dalla melodia indolente e dal groove morbido in un alternarsi di generi che dal funk vanno al bossa passano per il jazz e il pop nei quali è possibile rintracciare gli echi di Joni Mitchell, di Jeff Buckley, e atmosfere non lontane da Norah Jones. Il risultato, come per il disco, è una serata che avvolge nella quale l’arte esprime tutte le sue libertà.

In programma i nove brani originali dell’album di Oona Rea, che ne ha scritto tutti i testi e composto le musiche insieme al chitarrista Luigi Masciari, e una selezione di classici del jazz e del rock rivisitati. Una serata in occasione della quale musicisti provenienti da esperienze musicali diverse si incontrano dando vita a uno spettacolo in cui, la voce di Oona, si esprime con tutta la sua carica emotiva.

Ad accompagnare sul palco la voce evocativa della cantante Oona Rea, figlia del grande pianista jazz Danilo Rea, la chitarra del già citato Luigi Masciari, e dei jazzisti dagli stili ecletticiFrancesco Poeti (basso) e Alessandro Marzi (batteria).

In caso di maltempo verrà data comunicazione di nuova sede/data o cancellazione del concerto attraverso i canali ERF

Ingresso gratuito. Nel rispetto della normativa vigente i posti sono limitati. Si consiglia di presentarsi con anticipo. Per info: Ufficio Cultura tel. 0544 587641, cultura@comune.russi.ra.it