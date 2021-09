Bagnacavallo. La Commedia di Dante secondo Aligi Sassu

È stata presentata alla stampa la mostra Come una fiamma bruciante. La Commedia di Dante secondo Aligi Sassu che verrà inaugurata sabato 4 settembre, alle 18, presso il Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo. Interverranno Martina Elisa Piacente del museo delle Cappuccine e Patrizia Foglia, che hanno curato la mostra con la collaborazione di Diego Galizzi e Carlos Julio Sassu Suarez. Saranno presenti rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

Per partecipare (i posti sono limitati) è necessaria la prenotazione telefonando allo 0545 280913 oppure scrivendo a centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it

Promossa nell’anno dedicato alle celebrazioni dantesche, la mostra presenta le opere che il Maestro del Novecento Aligi Sassu (Milano, 1912 – Pollença, 2000) ha dedicato al grande poema tra il 1981 e il 1987. I visitatori potranno ammirare l’intero ciclo di 113 opere pittoriche, non esposto al pubblico nella sua completezza da oltre venti anni.

Elemento che caratterizza l’artista milanese sin dai suoi esordi è il colore, indiscusso protagonista anche della suite di tavole dantesche. Sono colori squillanti che trascendono le regole della realtà e che immergono in un universo emotivo adatto a rappresentare la complessità della Commedia.

Martina Elisa Piacente, che ha condotto la presentazione della mostra, ha infatti sottolineato che «il colore è il minimo comune denominatore di tutto il percorso artistico di Sassu, a partire dal ciclo degli Uomini Rossi sino alla suite dantesca. Esso non è mera fascinazione estetica, bensì rappresenta l’elemento più significativo dell’arte di Sassu: attraverso il colore il pittore vuole cogliere l’anima, le sue ragioni e verità. Proprio perché interessato all’interiorità e alle emozioni dei personaggi danteschi, nell’Inferno non troviamo le classiche pene infernali cui tanti artisti hanno dato figurazione a partire dal XIV secolo, né una rappresentazione puntuale di quello che è il racconto del viaggio di Dante. Nelle tavole troviamo invece caratteri, emotività, personalità. Interpretazione che, in un certo senso, va a cogliere nel profondo la lettura della Divina Commedia come “poema umano”».

Organizzata dal Comune di Bagnacavallo in collaborazione con l’Archivio Aligi Sassu, la mostra Come una fiamma bruciante. La Commedia di Dante secondo Aligi Sassu è patrocinata dal Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna e dal Comitato per le celebrazioni dantesche del Comune di Ravenna, e sostenuta da Edison Stoccaggio.

Resterà aperta fino al 9 gennaio 2022 nei seguenti orari: martedì e mercoledì 15-18; giovedì 10-12 e 15-18; da venerdì a domenica 10-12 e 15-19; chiusura il lunedì e i post-festivi; aperture serali straordinarie fino alle 24 dal 24 al 29 settembre.

Il catalogo della mostra sarà disponibile presso il bookshop del museo al prezzo di 15 euro.

Ingresso gratuito. Gli accessi saranno contingentati, varranno le regole del green pass e sarà necessario l’uso della mascherina.