Cervia Sapore di Sale, il programma di venerdì 3 settembre fra show cooking, escursioni, laboratori e presentazioni

Venerdì 3 settembre la festa del sale di Cervia nell’area dei Magazzini del Sale riprenderà fin dal mattino quando ai magazzini del sale alle 11.00 il Gruppo Culturale Civiltà Salinara consegnerà 2 borse di studio agli studenti più meritevoli dell’Istituto alberghiero Tonino Guerra. Sarà poi la volta, alle 17.00, del Flash Mob per i 50 anni della nascita degli Ecomusei, mentre in contemporanea, in Sala Rubicone, si svolgerà la dimostrazione per bambini curata dalla Associazione Culturale Casa delle Aie dal titolo Sapore di Pane.

Alle 17.30 partirà la presentazione di MEROIR e SHARK FREE Granchio blu e specie di pesce “povero” con progetti che intendono valorizzare la pesca sostenibile promuovendo l’utilizzo di prodotti ittici nuovi o dimenticati. Ne parleranno Marta Meschini di WORLDRISE ONLUS e Simone D’Acunto di CESTHA. Alle 18.30 la kermesse propone lo Show Cooking di Marco Cavallucci, chef dei Ristoranti di Casa Spadoni e del Mercato Coperto Ravenna. Lo chef, già due stelle Michelin, che rappresenta un pezzo di storia della cucina nazionale e internazionale, propone tre creazioni dal sapore coinvolgente. Evento su prenotazione 339.4703606 (€ 30 compreso calice di vino).

Alle 19.30 protagonista La Mora Romagnola. Si tratta di una presentazione delle produzioni al Sale Dolce di Cervia: I salumi di Mora Romagnola, lo squacquerone, la ricotta, il formaggio stanco e altri prodotti caseari. Racconto e degustazione con l’affinatore di salumi e formaggi delle Officine Gastronomiche Spadoni. Parteciperanno Michela Brunelli, Assessore attività produttive del Comune di Cervia, e Giuseppe Pomicetti, presidente del Parco della Salina di Cervia. Conduce l’incontro Letizia Magnani. A seguire la degustazione dei prodotti in abbinamento con la Piadina del Salinaro al Sale Dolce di Cervia.

Alle 18.30 al MUSA, museo del sale di Cervia, alla presenza delle autorità di Pirano e Cervia si terrà l’Inaugurazione mostra fotografica Pirano, le ultime saline istriane dedicata ai 30 anni del museo delle saline piranesi. MUSA sarà aperto tutta la giornata dalle 11.00 alle 12.30, dalle 15.00 alle 19.00 e dalle 20.30 alle 24.00.

Alle 20.30 a Bandito 211, sulla spiaggia di Cervia, Cena all’Agriturismo Ittico Bandito 211: cena con i piedi sulla sabbia di Cervia, con prodotti selezionati del nostro mare e della nostra terra, abbinati alle produzioni della casa di Gin Bandito e Vodka Zingara con il Sale Dolce di Cervia (prenotazione 320.4121910)

In salina nella giornata di venerdì si terranno visite guidate a piedi, in barca elettrica e con il trenino organizzate dalla Cooperativa Atlantide dalle 11.00 e alle 20.30. Per info 0544973040 salinadicervia@atlantide.net

Il programma si completa con 10 stand gastronomici e mercatino del gusto per una offerta gastronomica e di cibo di strada di qualità, stand espositivi di prodotti del territorio, dimostrazioni di realizzazione di pane e pasta fresca. I prodotti al sale dolce di Cervia sono tanti: cioccolata, formaggi, gorgonzola, grappa, birra, biscotti, piadina, salumi, giardiniera, mozzarella di bufala campana, pesce.

Accessi e luoghi della festa saranno regolamentati secondo i protocolli in vigore, ai fini della sicurezza.

Sapore di Sale è un evento del Comune di Cervia che gode del patrocinio della Regione Emilia Romagna.

Info: www.cerviasaporedisale.it