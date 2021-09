“Ammutinamenti”: il festival ravennate di danza prosegue tra spettacoli e Garage Sale

Sabato 4 settembre ritmo serrato per la seconda giornata del festival ravennate Ammutinamenti – Festival di danza urbana e d’autore organizzato e promosso dall’Associazione Cantieri Danza.

Risveglio alle ore 9 del mattino (al Parco Deserto Rosso, ingresso gratuito) con la pratica yoga di Federica Samorì, nell’ambito delle pratiche corporee aperte ai cittadini di qualsiasi età, per sperimentare la pratica danzata e la scoperta del gesto espressivo.

Nel pomeriggio (ore 17.30 e 19) tutti sul traghetto in direzione dell’Isola degli Spinaroni nell’incanto della laguna ravennate, per assistere immersi nella natura allo spettacolo Totemica – liturgia della dispersione del coreografo Manfredi Perego, evento in collaborazione con Trail Romagna nell’ambito di ItineRa. La creazione inaugura un nuovo processo di ricerca sulla relazione con il pubblico, portando lo spettatore in una condizione di prossimità alla coreografia e rinunciando ad ampi palcoscenici, per creare un’esperienza intima, densa, in cui si può cogliere ogni dettaglio dell’azione scenica divenendone parte. Occasione questa per conoscere anche l’Isola degli Spinaroni, luogo magico dalla natura rigogliosa e ricca di storia partigiana.

Le suggestioni proseguono al Parco Deserto Rosso (ore 18.30) con il duo Ares D’Angelo & Martina Martinez Barjacoba che presenta Study about repetition and efforts, creazione vincitrice del bando Danza Urbana XL 2021 del Network Anticorpi XL, una sorta di pratica coreografica in forma di training psico-fisico per cercare di andare al di là dei limiti di una routine quotidiana.

Dalle 21 alle 22 (ingresso ogni 20 minuti Artificerie Almagià) CONGEGNO EMOTIVO, performance con i partecipanti al laboratorio DEVICE a cura di Monica Francia. In finale di giornata (ore 22 – Artificerie Almagià) il giovane coreografo Adriano Bolognino presenta Your body is a battleground, spettacolo selezionato dal gruppo dei Visionari di Ravenna che trae ispirazione dall’omonima opera di Barbara Kruger e indaga il ruolo della donna nella società di oggi.

Come da tradizione, animerà le giornate del 4 e 5 settembre il Garage Sale, mercatino vintage e second hand, performance e live music (dalle 17 alle 23 – Banchina Darsena di città).

Il Festival Ammutinamenti ospita inoltre quest’anno una sezione dedicata alla videodanza (fino al 7 settembre – MAG – Magazzeno Art Gallery e il 4 settembre presso l’area esterna delle Artificerie Almagià) con gli estratti di Alessandro Carboni, Nicola Galli e Manfredi Perego dal progetto video di TIR Danza dal titoloT9 e con il progetto digitale INFICTION di C. G. J. Collettivo Giulio e Jari. Completa il Festival Training Days, il percorso formativo rivolto a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 25 anni che desiderano vivere un’esperienza nell’ambito dello spettacolo dal vivo e scoprire il dietro le quinte di un festival dall’esperienza pluriennale.

Il Festival è in collaborazione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura; realizzato con il contributo di: MIC – Ministero della Cultura, Regione Emilia Romagna, Fondazione del Monte di Ravenna e Bologna, ATER Fondazione – Circuito Multidisciplinare dell’Emilia Romagna, Network Anticorpi XL.

A partire dal 6 agosto 2021 è consentito l’accesso ai luoghi di spettacolo esclusivamente a chi è munito di certificazione verde COVID-19 (Green Pass), in ottemperanza al D.L. n. 105 del 23 luglio 2021. La certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 da non più di sei mesi. All’ingresso dei luoghi di spettacolo il personale di servizio è tenuto a verificare la validità del certificato. Potrà inoltre essere richiesto il documento di identità a verifica della corrispondenza tra identità dello spettatore e dati contenuti nella certificazione. Per maggiori informazioni sulla certificazione verde consultare il sito www.dgc.gov.it/web.

AMMUTINAMENTI 2021

Ravenna, 3 – 7 settembre + 7 – 10 ottobre 2021

PROGRAMMA DEL 4 SETTEMBRE

dalle 17 alle 23 – Banchina Darsena di città

Garage Sale

mercatino vintage e second hand, performance e live music

ore 17.30 e 19 – Isola degli Spinaroni

Manfredi Perego / Totemica – liturgia della dispersione

in collaborazione con Trail Romagna nell’ambito di ItineRA

ore 18.30 – Parco Deserto Rosso

Ares D’Angelo & Martina Martinez Barjacoba /

Study about repetition and efforts

dalle 21 alle 22 (ingresso ogni 20 minuti) – Artificerie Almagià

CONGEGNO EMOTIVO

performance con i partecipanti al laboratorio DEVICE a cura di Monica Francia

ore 22 – Artificerie Almagià *

Adriano Bolognino / Your body is a battleground

Selezione Visionari Ravenna 2021

dalle 20 alle 23 – Artificerie Almagià | area esterna

Videodanza – Alessandro Carboni, Nicola Galli, Manfredi Perego / estratti dal progetto T9 e C. G. J. Collettivo Giulio e Jari / INFICTION

Info e prenotazioni

www.cantieridanza.it/festivalammutinamenti

info@festivalammutinamenti.org – 320 9552632

Facebook: Festival Ammutinamenti – Cantieri Danza

Instagram: ammutinamentifestival – cantieridanza