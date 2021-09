Nel Private Banking della Cassa di Ravenna in Piazza del Popolo una mostra fotografica per i 10 anni, 2011 – 2021, del Festival Dante 2021

La Cassa di Ravenna S.p.A., nell’ambito delle iniziative culturali per il Settimo Centenario Dantesco, ospita presso le proprie vetrine del “Private Banking” di Ravenna in Piazza del Popolo fino al 14 settembre prossimo, una mostra fotografica dedicata ai 10 anni, 2011 – 2021, del Festival Dante 2021, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e dall’Accademia della Crusca.

Nella esposizione ospitata dalla Cassa, con una efficace scelta di 25 fotografie relative a tutte le edizioni del festival, realizzate da tre attenti e affezionati professionisti dell’immagine, Giampiero Corelli, Daniele Casadio, Fabrizio Zani, attraverso le figure dei numerosi protagonisti, si respira l’idea dei contenuti e del clima culturale del Festival Dante 2021.

Nel settembre 2011 si è svolta a Ravenna la prima edizione di Dante2021, unico festival italiano totalmente dedicato alla figura e all’opera di Dante. L’iniziativa sorgeva grazie all’intuizione della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, allora presieduta da Lanfranco Gualtieri, e di Antonio Patuelli, Presidente del Gruppo Cassa Ravenna.

L’idea era quella di iniziare con largo anticipo a preparare le celebrazioni che si sarebbero svolte nel VII centenario della morte di Dante e che avrebbero visto protagonista Ravenna, la città che conserva i resti mortali del Poeta e che, soprattutto, nei secoli aveva conservato, protetto e ben sviluppato una diffusa e consapevole memoria. Subito era stata associata per la direzione scientifica del progetto l’Accademia della Crusca, e a un collaboratore della stessa istituzione, Domenico De Martino, studioso di Dante, veniva affidata la direzione artistica. Si trattava di coniugare la ricerca più avanzata con i criteri di un’ampia divulgazione, mescolando iniziative, generi, discipline e forme artistiche, in modo da offrire a tutti spunti, elementi di conoscenza e stimoli per una diretta frequentazione dell’opera di Dante, anche con riflessioni che si proiettassero nel nostro tempo. Grazie al continuo sostegno della Fondazione (e dell’attuale presidente Ernesto Giuseppe Alfieri), il festival è diventato così un vivace luogo di incontro tra studi storici, letterari, linguistici e musica, arti figurative, teatro, che ha conquistato un rilevante ascolto anche a livello nazionale.

Il festival (dal 3 all’11 settembre, la decima edizione, www.dante2021.it), si fregia dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e del patrocinio della Regione Emilia Romagna, nonché del Comune di Ravenna e ha recentemente avuto il riconoscimento e il sostegno del Comitato nazionale per le Celebrazioni del VII centenario della morte di Dante.