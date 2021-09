Rossini Open Lugo: Richard Barker presenta i suoi tre pupilli nella “Serata del bel canto”

Il festival Rossini Open giunge al suo decimo appuntamento oggi, sabato 4 settembre alle ore 21 nel Chiostro della Collegiata (ingresso vicolo Savonarola) con l’attesa “Serata del bel canto” (arie d’opera da Rossini a Verdi), ossia un concerto lirico nella più classica tradizione con la partecipazione straordinaria del pianista Richard Barker.

Fra i grandi protagonisti del mondo dell’opera un posto speciale spetta infatti a lui, il pianista londinese Richard Barker che, dopo i primi studi al King’s School Worcester, li prosegue a Milano con Ilonka Deckers. Dal 1981 entra alla Scala e collabora con Abbado, Muti, Gavazzeni, Chailly, Gatti, Campanella. Profondo conoscitore del repertorio, lavora con Maag, Thielemann, Zedda, Renzetti, Mariotti e molti altri. Apprezzato didatta e preparatore di cantanti, eccolo ora presentare tre suoi nuovi pupilli, che da lungo tempo lavorano nel suo formidabile laboratorio vocale, il soprano Iolanda Massimo, il tenore Fabrizo Daluiso e il giovanissimo baritono polacco Radoslaw Ungur, in un gala di Bel Canto da Rossini a Verdi, con un momento speciale a metà serata in cui il basso Ungur intonerà alcuni canti polacchi tradizionali di autori anonimi. Mozart, Rossini, Verdi, Bizet, Puccini e il raro Reynaldo Hahn gli altri autori eseguiti.

Domenica 5 settembre di nuovo “doppia porzione” come per tutte le domeniche di Rossini Open: alle 11 nella Rocca Estense il “Concerto Aperitivo” degli allievi della Scuola di Musica Malerbi in un “tutto Schumann”: la pianista Sofia Donato suona il Carnevale di Vienna op. 26, Francesco Ruani i Kreisleriana op. 16, Riccardo Martinelli il Carnaval op. 9.

La sera alle 21 nel Chiostro della Collegiata “L’Histoire du soldat” di Igor Stravinsky (nel cinquantenario della morte), cioè il celeberrimo melologo per voce recitante e trio con pianoforte su testo di Charles Ferdinand Ramuz, eseguito dal Trio Stravinsky con la regia, le scene e i costumi del “musicattore” Luigi Maio nei panni del narratore della faustiana vicenda di un uomo che vende l’anima al diavolo, nella variante di un soldato che vende il suo violino. “La sua recitazione ha veramente del diabolico e, contemporaneamente, dell’umano – è stato scritto dell’interpretazione di Luigi Maio -. Assume una valenza quasi metafisica di critica radicale alla società capitalistica, un j’accuse che ricorda, con molta ironia però, il famoso “io so” pasoliniano”.

Il costo dei biglietti è di 10 euro (posto unico) e 5 ridotti, tranne per i concerti alla Rocca sforzesca che sono a ingresso libero. Vendita dei biglietti online sul sito www.vivaticket.com , presso la biglietteria del Teatro Rossini, Via Emaldi 47, dal martedì al sabato dalle 10 alle 12, e la sera dello spettacolo ai rispettivi desk dei luoghi di spettacolo.

INFO: 0545 38542, info@teatrorossini.it, www.teatrorossini.it