Strade Blu Festival: al Parco Piancastelli di Fusignano Chris Eckman presenta il suo quinto album solista

Penultimo appuntamento dell’Edizione 2021 della rassegna Strade Blu, sabato 4 settembre alle ore 21.00, nella suggestiva cornice di Parco Piancastelli a Fusignano, con un evento in esclusiva per il Festival. Dopo qualche anno di assenza, torna un mostro sacro della musica made in USA (da qualche anno, residente a Lubiana, in Slovenia), come Chris Eckman, uno dei cantori più profondi dell’estremo Ovest americano, musicista (già con i Walkabouts prima e Dirtmusic poi) e produttore (fra gli altri, il progetto Tamikrest e l’incontro tra il rock-blues occidentale con quello desertico del Mali), per presentare Where the Spirits Rest, il suo quinto album solista, uscito a giugno 2021, per l’etichetta Glitterhouse.

Il disco è un tuffo profondo nei capricci di questi tempi straordinari. Il cantautorato luminoso di Eckman attraversa la perdita, il disorientamento, la redenzione e la ricerca di una casa. Registrato crudo e diretto con un piccolo ensemble, il disco è incorniciato da trame sonore espansive, archi trattati, droni synth analogici e chitarre ambient.

Per l’occasione sarà accompagnato dai sodali Žiga Golob al basso e Blaž Celarec alla batteria.



LINE UP

Chris Eckman: chitarra e voce

Blaž Celarec: batteria

Žiga Golob : basso



