Approdi. Concerto di Cesare Basile & Caminanti live al Cisim di Lido Adriano

La rassegna Approdi ospita al Cisim di Lido Adriano, domenica 5 settembre alle 21, il concerto di Cesare Basile.

Cesare Basile & Caminanti di nuovo in tour per riproporre Cummeddia, l’album uscito a fine 2019, qualche mese prima che l’emergenza sanitaria stravolgesse un sentire dato per scontato, quello stesso sentire che nel racconto di Cummeddi aveniva messo in discussione da un presagio i cui esiti dipendono esclusivamente dalle azioni e dalle scelte degli esseri umani.

Con Cesare sul palco: Massimo Ferrarotto alle percussioni, Sara Ardizzoni alla chitarra, Vera di Lecce e e Alice Ferrara voce, percussioni, synth.

“Ogni attività verrà svolta nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione e contenimento del Covid-19. Per accedere agli eventi in programma, sarà necessario presentare, insieme al biglietto anche il proprio Green Pass – Certificazione verde COVID-19 leggibile dall’app di verifica nazionale “VerificaC19”” spiegano dal Cisim .

Informazioni e prenotazioni: 3896697082 \ cisim.lidoadriano@gmail.com

Contributo Soci € 6 – Con tessera AICS (5€) che si può sottoscrivere anche online su www.ccisim.it

Centro Culturale CISIM – Viale Giuseppe Parini 48 – Lido Adriano (RA)