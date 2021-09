“Dante Metànoia” con Sergei Polunin: lo spettacolo entusiasma il pubblico di Ravenna, che dà il suo benvenuto all’artista malgrado le polemiche

Non siamo critici né di danza né di musica e non siamo perciò in grado di esprimere un giudizio degno di questo nome sullo spettacolo del ballerino Sergei Polunin Dante Metànoia ispirato alla Commedia in scena fino a stasera 5 settembre al Teatro Alighieri, nell’ambito della Trilogia d’Autunno di Ravenna Festival. Perciò descriviamo solo le sensazioni e le emozioni che lo spettacolo ci ha offerto. E quelle sono state forti, soprattutto nella prima parte, dedicata all’Inferno. Forse la più semplice e la più facile da rendere per un largo pubblico. Se non altro perché quello stesso pubblico vive quotidianamente una “vita d’inferno” e soprattutto in questa fase della nostra vita collettiva ne ha viste di cotte e di crude. L’immedesimazione nella rappresentazione tormentata e a tinte forti dell’opera dantesca è immediata. Meno convincente ed entusiasmante è apparsa a noi l’ultima parte dello spettacolo, quando si passa dal Purgatorio al Paradiso quasi senza soluzione di continuità e di pathos.

Ma detto questo – da profani e quindi ci si perdonerà la blasfemia nei confronti dell’opera – lo spettacolo ha riscontrato un grande successo e una calorosa accoglienza da parte del pubblico. E già questo potrebbe bastare. Aggiungiamo che siamo contenti che il Ravenna Festival abbia commissionato e portato in scena questo spettacolo a Ravenna con Sergei Polunin e altri significativi artisti contemporanei per un omaggio senza dubbio innovativo, interessante e importante a Dante. Una delle cose che rimarrà di questo 700°. Sicuramente rimarrà la visita del Presidente della Repubblica e quella serata straordinaria di apertura dell’anno del settimo centenario con Elio Germano. Rimarrà il nuovo Museo Dante. Rimarrà l’edizione 2021 del Ravenna Festival anche se è mancata la gemma del Paradiso di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari. Rimarrà ne siamo certi il concerto di Muti che sta per arrivare. E poi rimarrà Polunin.

Forse anche per le polemiche di Andrea Maestri e della Casa delle Donne, di cui abbiamo stima, ma che in questo caso non comprendiamo. L’opera messa in scena non aveva contenuti ideologici “sconvenienti” – né antifemministi, né omofobi, né fascistoidi – e se anche fosse stato, ci saremmo trovati di fronte a un altro punto di vista “urticante” messo in arte e in scena. Ma la creazione artistica, come si sa da tempo, non va d’accorso con il politicamente corretto.

In seconda battuta, a noi non interessano le idee politiche o le dichiarazioni di un ballerino, e nemmeno ci interessano i tatuaggi che si è fatto incidere sul corpo. Dopotutto, sono fatti suoi. A noi interessa che il ballerino balli e ci dia piacere ed emozioni con la sua arte. Così è per l’attore, il pittore, il musicista e per ogni artista. C’è la vita e c’è l’arte. Siamo dell’idea che è ancora bene tenere separati i piani. Malgrado i social e tutto il resto.

C’è poi un’altra considerazione da fare. Non condividiamo l’idea che un Comune o un Festival invitino artisti solo se politicamente corretti e in linea con il pensiero mainstream. Per fare questo, oltretutto, occorrerebbe una commissione esaminatrice delle opere e degli artisti. Una cosa che sa troppo di MinCulPop o di Commissari del Popolo o di censura o di dittatura. No, non avventuriamoci su questa strada. Rimaniamo sul terreno del buon senso e della libertà di espressione e di creazione artistica. E sulla libertà del pubblico di potere godere dell’arte e dello spettacolo di Polunin.

Poi resta il fatto che ognuno è libero di criticare il Polunin uomo e anche il Polunin artista. Ma quanto al benvenuto a Ravenna, noi siamo per dire chiaro e tondo, benvenuto Polunin! E la prego, torni e balli ancora per noi!