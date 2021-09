Ammutinamenti propone “Il popolo del tempo”, esercizi di movimento ritmico con Claudia Castellucci

Di grande coinvolgimento anche gli eventi di lunedì 6 settembre del Festival ravennate Ammutinamenti – Festival di danza urbana e d’autore, organizzato e promosso dall’Associazione Cantieri Danza. A cominciare dalle ore 17, all’Artificerie Almagià di Ravenna, è in programma Il popolo del tempo di Claudia Castellucci / IRAA Societas, esercizi di movimento ritmico del Corso di Ritmo Drammatico 2021, esito del Corso di Alta Formazione dell’Istituto di Ricerca di Arte Applicata Societas.

La generalità della danza proposta, cioè l’impressione di un’apertura a chiunque voglia approcciarsi a essa, dimostra lo splendore dell’inizio di un’impresa che impegna a un patto comune. È la prova di una nuova abitudine, sorta in un periodo di tempo ritmato dallo studio di una tradizione lontana, che attrae sentimenti alieni ma risonanti internamente come stranamente propri.

A seguire, due delle creazioni vincitrici di Danza Urbana XL 2020 del Network Anticorpi XL. Silvia Dezulian & Filippo Porro in scena con la performance itinerante Oltrepassare (ore 18.15 – da Piazza del Popolo a Banchina Darsena di città), un’azione urbana site-specific che unisce danza, scultura e suono prendendo spunto dalla relazione uomo e montagna e dalle imprese alpinistiche affrontate per valicare un confine.

Due corpi in relazione tra loro indagano la salita con l’aiuto di sculture sonore che, indossate come due insoliti zaini, richiamano il pubblico e i passanti ad accompagnarli per alcune vie della loro città facendo esperienza di una sensazione sonora e visuale completamente diversa di un luogo quotidiano e di passaggio. Sara Sguotti & Nicola Simone Cisternino presentano 1-0 (ore 19 – Banchina Darsena di città), una performance urbana basata sul semplice ma a volte dimenticato aspetto di attrazione fisiologico che gioca la danza sulla persona, utilizzando come mezzi quelli che sono la forma e il tempo per giungere a una connessione empatica che possa rendere colui che guarda spettatore e parte stessa dell’evento. In maniera esplicita saranno forzati degli stati performativi non subentrando nella spettacolarizzazione del gesto, ma volgendo lo sguardo al virtuosismo del limite corporeo.

Il Festival Ammutinamenti ospita inoltre quest’anno una sezione dedicata alla videodanza (fino al 7 settembre – MAG – Magazzeno Art Gallery) con gli estratti di Alessandro Carboni, Nicola Galli e Manfredi Perego dal progetto video di TIR Danza dal titolo T9 e con INFICTION, la miniserie dedicata al rapporto tra l’artista e la sua ricerca di C. G. J. Collettivo Giulio e Jari.

Il Festival è in collaborazione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura; realizzato con il contributo di: MIC – Ministero della Cultura, Regione Emilia Romagna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, ATER Fondazione – Circuito Multidisciplinare dell’Emilia Romagna, Network Anticorpi XL.

A partire dal 6 agosto 2021 è consentito l’accesso ai luoghi di spettacolo esclusivamente a chi è munito di certificazione verde COVID-19 (Green Pass), in ottemperanza al D.L. n. 105 del 23 luglio 2021. La certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 da non più di sei mesi. All’ingresso dei luoghi di spettacolo il personale di servizio è tenuto a verificare la validità del certificato. Potrà inoltre essere richiesto il documento di identità a verifica della corrispondenza tra identità dello spettatore e dati contenuti nella certificazione. Per maggiori informazioni sulla certificazione verde consultare il sito www.dgc.gov.it/web.



Info e prenotazioni: www.cantieridanza.it/festivalammutinamenti; info@festivalammutinamenti.org – 320 9552632.

Facebook: Festival Ammutinamenti – Cantieri Danza.

Instagram: ammutinamentifestival – cantieridanza.