Continua la X edizione di Dante2021: il programma della quarta giornata

Se nei Chiostri Francescani risuona l’eco di un passato cavalleresco e cortese, quello di cui Guido del Duca, il gentiluomo di origine ravennate che Dante incontra nel XIV canto del Purgatorio, lamenta la scomparsa a vantaggio di una civiltà dominata dall’avarizia e dalla cupidigia, il Teatro Alighieri accoglie nella Sala Corelli un concerto di pagine dell’Otto e Novecento, da Rossini a Liszt, da Puccini a Castelnuovo Tedesco.

Lunedì 6 settembre, continua il percorso della X edizione di DANTE2021, il festival che nel nome del Poeta popola Ravenna di studiosi come Tina Matarrese dell’Università di Ferrara, che – alle 17.15 nei Chiostri Francescani – approfondirà il rapporto fra Dante e Ariosto in «Le donne e ’ cavalier, li affanni e li agi» (Purg. XIV, 109), ma anche di artisti come il Quartetto Dafne, il soprano Manuela Custer e il pianista Raffaele Cortesi, impegnati nell’appuntamento a Teatro delle 21.



Quartetto Dafne

Organizzato con la collaborazione e il sostegno dell’Associazione Musicale Angelo Mariani, il concerto è un itinerario sulle tracce dell’interesse che Dante ha suscitato fra i compositori degli ultimi due secoli. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, fino a esaurimento posti disponibili.

Alle 17.15 negli Antichi Chiostri Francescani l’incontro dal titolo «Le donne e ’ cavalier, li affanni e li agi» (Purg. XIV, 109) vedrà Tina Matarrese – docente di Linguistica italiana all’Università degli Studi di Ferrara, membro e già presidente del Centro Studi Matteo M. Boiardo e accademica della Crusca – indagare l’Orlando furioso alla luce di quella intertestualità che è imprescindibile per un prodotto del classicismo rinascimentale. Il capolavoro dell’Ariosto si nutre di letteratura, guardando ai modelli classici e volgari per costruirsi la propria scrittura; nella rete di legami variamente declinati, una relazione speciale è quella che l’autore intesse con la l’opera dantesca per l’ampia possibilità di espressione che essa gli offre. Dopo tutto, la Commedia è evocata fin dalle prime battute, che si riallacciano anche a Boiardo in una contaminazione o fusione delle fonti che contribuisce alla ricchezza del poema.

Nel corso di questa stessa giornata inizieranno i lavori di preparazione nei Chiostri Francescani per il grande graffito dantesco di Cuboliquido che sarà presentato venerdì 10 settembre.

Alle 21, nella Sala Corelli del Teatro Alighieri, si approda a un’epoca a noi più vicina. Il concerto Ripercorrendo Dante (tra Otto e Novecento) nasce da un’ampia ricerca nelle biblioteche e nei conservatori: l’itinerario tocca la figura di Francesco Morlacchi, ambasciatore a Dresda dell’opera italiana, con il quartetto per voce femminile sulla vicenda del Conte Ugolino, mentre accanto alla schumanniana Canzone della Sera di Boito (una chicca scoperta fra gli scaffali della Biblioteca Palatina di Parma), non poteva mancare lo spiritoso Puccini di Storiella d’amore. Il viaggio musicale raggiunge anche l’inizio del Novecento con i più rari contributi di Mancinelli, Alaleona e il raffinato opus sul tema dantesco (dalla Vita nova) di Castelnuovo-Tedesco. Oltre al Quartetto Dafne (i violini Samuel Angeletti Ciaramicoli e Federica Barbali, Paolo Pasoli alla viola e Antonino Puliafito al violoncello), nato in seno all’Orchestra della Fenice di Venezia, saranno in scena il soprano Manuela Custer, che si è esibita nei grandi teatri italiani e non con la guida di direttori quali Chung e Harding, e il pianista Raffaele Cortesi, artista che ha accompagnato recital di cantanti quali Barbara Frittoli, Raina Kabaivanska e Renato Bruson.

Il Festival continua martedì 7 settembre: alle 17.15 Bruno Tognolini e Andrea Serra raccontano Dante e Ulisse per i più piccoli, mentre alle 21 il concerto in collaborazione con la Società Italiana di Musica Contemporanea è interamente dedicato a compositori dei nostri tempi, con pagine inedite di Azio Corghi, presente alla serata, e nuovi brani espressamente creati per Dante2021.

Info, programma completo e streaming degli eventi ai Chiostri e nella Sala Corelli: www.dante2021.it. Accesso agli eventi, con Green Pass come da normativa, da un’ora prima (info: 351 6388442 / info@dante2021.it).