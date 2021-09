Due architetti ravennati ospiti al Fuori Salone di Milano con il loro ironico “Posacesare”

Quando l’icona viene reinventata e rinfrescata dall’ironia: parte da qui la riflessione di Denara, giovanissimo studio d’architettura fondato nel 2020 dai ravennati Nicolò Calandrini e Francesco Rambelli.

L’icona in questione è il busto di un imperatore romano, che come tutti gli imperatori era fregiato del titolo di “Cesare”. Vittima di un gioco di parole naïf, il busto è trasformato, in un omaggio tanto sincero quanto dissacrante, in un oggetto comune e umile come un posacenere. Nasce così il “Posacesare”, opera vincitrice di un concorso internazionale indetto nel 2019 dal collettivo AMArchitectrue, dal tema Fake/Authentic Iconic/Ironic.

Il risultato è un oggetto di design che nobilita un oggetto puramente funzionale, come un posacenere, e allo stesso tempo dissacra ironicamente il titolo imperiale di “Cesare”, superando le consolidate strutture semantiche del busto e creando un nuovo ibrido.

L’opera di Calandrini e Rambelli sarà visibile a Milano, al Fuori Salone, dall’8 al 18 settembre, ospitata dalla Galleria d’arte Antonia Jannone di via Garibaldi: una conferma importante per il giovanissimo duo ravennate.

Per altre info: www.denara.it.