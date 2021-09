Ammutinamenti al MAR con Nicola Galli & gruppo nanou

Martedì 7 settembre si conclude a Ravenna la prima parte di Ammutinamenti – Festival di danza urbana e d’autore (che riprenderà dal 7 al 10 ottobre), a cura di Cantieri Danza, con TRIO, interventi coreografici di Nicola Galli e gruppo nanou. Intessendo una relazione tra danza, scultura e pubblico, la compagnia ravennate gruppo nanou e il danzatore e autore Nicola Galli costruiscono un dialogo in chiave coreografica con lo spazio museale e con Sacral, l’opera di Edoardo Tresoldi esposta nella mostra Un’Epopea POP curata da Giuseppe Antonelli e con la sezione d’arte contemporanea a cura di Giorgia Salerno. (dalle 18 alle 22 MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna).

La seconda parte del Festival andrà in scena tra il Teatro Alighieri, le Artificerie Almagià e altri luoghi urbani di Ravenna dal 7 al 10 ottobre.

Ultima giornata inoltre per vedere i progetti selezionati quest’anno per la sezione dedicata alla videodanza (fino al 7 settembre – MAG – Magazzeno Art Gallery): gli estratti di Alessandro Carboni, Nicola Galli e Manfredi Perego dal progetto video di TIR Danza dal titolo T9 e INFICTION, la miniserie dedicata al rapporto tra l’artista e la sua ricerca di C. G. J. Collettivo Giulio e Jari.

Il Festival è in collaborazione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura; realizzato con il contributo di: MIC – Ministero della Cultura, Regione Emilia Romagna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, ATER Fondazione – Circuito Multidisciplinare dell’Emilia Romagna, Network Anticorpi XL.

Info e prenotazioni

www.cantieridanza.it/festivalammutinamenti

info@festivalammutinamenti.org – 320 9552632

Facebook: Festival Ammutinamenti – Cantieri Danza

Instagram: ammutinamentifestival – cantieridanza