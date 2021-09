Circle Songs a Scambiamenti a Cervia. Incontro dedicato al canto

Presso Scambiamenti sono aperte le iscrizioni a Circle Songs un incontro gratuito che si svolgerà l’8 settembre alle ore 18.00 presso l’area esterna di Scambiamenti aperto a tutti e dedicato all’utilizzo della voce.

L’incontro sarà condotto da Maria Francesca Melloni: appassionata del canto e della voce fin dall’infanzia, nel 2016 partecipa ai laboratori di canto in occasione dell’omaggio a Demetrio Stratos, grande sperimentatore della voce, tenutosi a Cento (Ferrara), organizzato da Raffaello Regoli.

In quell’occasione la sua vita musicale si trasforma: innamorata da sempre del jazz, entra in contatto per la prima volta con nuovi orizzonti musicali, il canto armonico diafonico, che e permette di emettere due note armoniche con la stessa emissione di voce, e le circle songs, canti circolari, una forma corale basata sull’improvvisazione, in continuo divenire, e coordinata dalla figura del facilitatore. Da quel momento approfondisce la sperimentazione vocale e l’improvvisazione.

L’incontro è gratuito e si terrà presso la sede esterna di ScambiaMenti Via I.Nievo n.2 a Cervia.

Non è necessario essere intonati o bravi cantanti: i partecipanti dovranno semplicemente portare entusiasmo e voglia di giocare con la voce. Il numero degli iscritti sarà limitato, la prenotazione è obbligatoria inviando un sms o messaggio whatsapp al 3382196514 con nome, cognome e numero di telefono. Obbligatorio il green pass.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Scambiamenti al 3382196514 (Lun-Ven 15.00-18.00) o inviare un messaggio alle pagine Facebook e Instagram dello stesso spazio culturale del Comune di Cervia.