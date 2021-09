MEI 2021. Annunciati due ospiti speciali: Irene Grandi e il leader dei Baustelle saranno a Faenza

Il programma del MEI2021di Faenza si arricchisce di nuovi eventi e di due ospiti speciali: IRENE GRANDI, che si esibirà sabato 2 ottobre in Piazza Del Popolo per una data del suo “IO in Blues” tour e FRANCESCO BIANCONI ospite, sempre sabato 2 ottobre, della finale del PREMIO DEI PREMI al Teatro Masini. Da non perdere poi nella giornata di sabato la mostra “VOCI XPATRICK, la musica e l’arte per Patrick Zaki” alla Galleria del Voltone della Molinella nel centro storico di Faenza.

IRENE GRANDI per questo nuovo progetto dedicato al blues sarà accompagnata sul palco sarà accompagnata dai suoi musicisti di sempre: Saverio Lanza (o Max Frignani) alla chitarra, Piero Spitilli (al basso) e Fabrizio Morganti (alla batteria) e da uno special Guest, un hammondista di fama internazionale: Pippo Guarnera. La scaletta comprende canzoni internazionali e italiane che spaziano dagli anni ’60 fino agli anni ’90, di ispirazione blues. Con qualche canzone del repertorio di Irene in un arrangiamento in chiave rockblues.

«In questo tempo sospeso, difficile, smarrito, ho finalmente ritrovato l’ispirazione tornando alle radici – spiega Irene Grandi – Da sempre il blues mi risuona dentro, mi emoziona e negli anni della mia formazione ha avuto un grande impatto sul mio mondo musicale e la mia voce. In questo momento che ci ha tenuto lontani gli uni dagli altri, incerti sul futuro, sconvolti da tanti cambiamenti e rattristati dalla sorte dei più fragili ho fatto molta fatica a trovare ispirazione e slancio, finché ho smesso di cercare qualcosa di nuovo e mi sono immersa in qualcosa che conoscevo, che amavo ma che da molto tempo non praticavo più. Ho voluto ricordare da dove vengo e ritornare appunto alle radici sperando così di ritrovare anche io un maggiore radicamento e una nuova forza di reagire a questo periodo nero… con il blu del blues. Accettare anche la malinconia di questo lungo periodo drammatico che stiamo vivendo, ascoltarla e cantarla… con quale migliore colore se non il blues? Perché il Blues è radici, è madre, ti accoglie nelle sue grandi braccia.»

FRANCESCO BIANCONI, leader dei Baustelle, scrittore, autore di canzoni per vari artisti sarà ospite alla finale del PREMIO DEI PREMI e presenterà alcuni brani di “Forever”, il suo primo album da solista, per il quale riceverà un premio speciale del Mei.

«Grazie di cuore al Mei per aver premiato Forever. È un disco importante per me, il primo a mio nome, il primo in cui sono riuscito a trovare una sincerità e una libertà espressiva che spero di mantenere per sempre.» – racconta Francesco.

Dopo il grande successo della Maratona Musicale per Patrick Zaki, il MEI e Voci per la Libertà presentano alla Galleria del Voltone della Molinella in Centro Storico la mostra con i 10 poster vincitori di “Free Patrick Zaki: prisoner of conscience”, l’edizione speciale del concorso internazionale di comunicazione sociale “Poster For Tomorrow”.

Dalle 15.00 si terrà un dibattito con: GIORDANO SANGIORGI – Patron del MEI, RITA MONTICELLI – Coordinatrice del Master GEMMA all’Università di Bologna, MICHELA MONTEVECCHI – Senatrice della commissione diritti umani, IUSTINA MOCANU – Amnesty International Gruppo universitario Bologna; coordina MICHELE LIONELLO – Direttore artistico Voci per la Libertà.

Durate l’incontro sarà proiettato il video report di Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty 2021 e ci saranno dei set acustici di BLINDUR, H.E.R. e ALLAFINEGUGLIELMO. A seguire in concerto i BLINDUR vincitori del Premio Amnesty International Italia sezione emergenti a Voci per la Libertà 2021

Come ogni anno il MEI dà voce a giovani talenti del panorama italiano indipendente.

Ad ottobre sul Palco Giovani di Piazza della Libertà si esibiranno ancheDITTA MARINELLI, il promettente duo romano figlio del rock inglese e del cantautorato dallo stile autentico e mai scontato, formato da Alessandro Marino e Fabrizio Belli, e il “cantautore domestico” SGRÒ, che emozionerà il pubblico con i suoi brani nostalgici, enigmatici ed emotivi,

Il MEI 2021 – Meeting delle Etichette Indipendenti, giunto alla sua ventiseiesima edizione ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi, si riconferma la più importante rassegna della musica indipendente italiana. Per tre giorni il 1°, 2 e 3 ottobre la città di Faenza sarà teatro di concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze, teatri e palazzi e palchi faentini.

Gli appuntamenti confermati dell’edizione di quest’anno:

VENERDÌ 1 OTTOBRE

Ore 16:00 – Galleria Voltone della Molinella e Palco Giovani – Piazza della Libertà

Inaugurazione con Memorie Magnetiche – Omaggio a Titta ed al Rock del Territorio.

Ore 21:00 – Teatro Masini di Faenza, Piazza Nenni, già della Molinella

Omaggio ai 40 anni senza Rino Gaetano con RINO GAETANO BAND, DIANA TEJERA, PIERDAVIDE CARONE e altri ospiti. All’ingresso in esclusiva la Figurina Celebrativa per i 40 anni senza Rino a tiratura limitata.

SABATO 2 OTTOBRE

Dalle ore 10:00 alle 24:00 di sabato e dalle ore 10:00 alle ore 20:00 di domenica 3 ottobre – Palazzo delle Esposizioni, Corso Mazzini

Inaugurazione Fiera del Disco, degli Strumenti Musicali, delle Etichette Discografiche Indipendenti, dei Promoter, dell’Editoria, del Fumetto, delle Figurine e tanto altro, con concerti, presentazioni, firmacopie, progetti in uscita esclusiva a tiratura limitata.

Dalle ore 11:00 alle 20:00 di sabato e dalle ore 10:00 alle ore 20:00 di domenica 3 ottobre – Galleria del Voltone della Molinella nel Centro Storico

SABATO 2 OTTOBRE al MEI di Faenza alle ore 15 nella Galleria del Voltone della Molinella in Centro Storico

“ VOCI XPATRICK , la musica e l’arte per Patrick Zaki ” – Mostra Free Patrick Zaki , i poster finalisti del contest Internazionale in collaborazione con Voci per la Libertà ed Amnesty International con set acustico di artisti e band emergenti. Dopo il grande successo della Maratona Musicale per Patrick Zaki, il MEI e Voci per la Liberta’ presentano la Mostra con i 10 poster vincitori di “Free Patrick Zaki: prisoner of conscience”, l’edizione speciale del concorso internazionale di comunicazione sociale “Poster For Tomorrow”.

Assegnazione dei premi del PIVI – Premio Italiano Videoclip Indipendente.

Assemblea del Coordinamento StaGe! e Indies con gli interventi di tutti gli operatori sul futuro del settore: ospiti con interventi e talk gli artisti PIOTTA, HER, RENATO MARENGO e ENRICO CAPUANO .

e . Presentazione della Carta dei Servizi a supporto di autori ed editori, produttori, artisti, interpreti ed esecutori a cura di AudioCoop, Rete dei Festival, AIA – Associazione Italiana Artisti, Esibirsi, Siedas, Music Day, Terapia Artistica Intensiva e altri operatori.

Dalle ore 15:00 e dalle ore 9:00 di domenica 3 ottobre – Centro Storico

Forum del Giornalismo Musicale e Targa MEI Musicletter

Dalle Ore 16:00 – Palco Giovani in Piazza della Libertà, di fronte al Duomo di Faenza

Si esibiranno i migliori giovani talenti emergenti italiani del mondo indie, pop, rock, canzone d’autore, trap, folk, rap, hip hop, jazz, world, elettronica e tanti altri generi e stili provenienti dal circuito della rete dei festival e dei contest, che in quindici anni di attività hanno scoperto tra i più importanti artisti italiani oggi di successo. Sul palco anche il duo romano DITTA MARINELLI, formato da Alessandro Marino e Fabrizio Belli.

Special guest sul Palco Giovani AVINCOLA!

Dalle ore 19:00 – Piazza del Popolo

La NCCP – NUOVA COMPAGNIA DI CANTO POPOLARE torna dal vivo dopo una pausa di oltre 6 mesi e riceverà il PREMIO ALLA CARRIERA e il PREMIO COME MIGLIOR GRUPPO ITALIANO DI MUSICA POPOLARE.

torna dal vivo dopo una pausa di oltre 6 mesi e riceverà il e il Sullo stesso palco RENATO MARENGO , collaboratore di lunga data del MEI, critico, produttore e autore radiotelevisivo, riceverà il PREMIO ALLA CARRIERA in occasione della pubblicazione del suo nuovo libro “Napule’s Power”, presentato il 2 settembre al MusicDay. Consegnerà il premio Lino Vairetti, uno dei grandi protagonisti del Napule’s Power e della scena Prog italiana e leader degli Osanna che festeggiano i loro 50 anni di carriera.

si esibirà live per una data del suo A seguire le esibizioni di AMERIGO VERARDI (Miglior Artista Indipendente dell’Anno), CMQMARTINA (Miglior Artista Indipendente Giovane dell’Anno), VV, GIUSE THE LIZIA, LORENZO KRUGER (Miglior Artista Romagnolo 2021), INNOCENTE, MADDALENA e altri in via di definizione.

Ore 20:00 – Teatro Masini

o Si terrà la finale del “PREMIO DEI PREMI”, ideato e diretto da Enrico Deregibus e Giordano Sangiorgi, che come ogni anno vuole valorizzare i migliori talenti della canzone d’autore provenienti dai concorsi dedicati ai cantautori scomparsi da tutta Italia. A confrontarsi quest’anno saranno: Asteria (per il Premio Bindi), Marta Frigo (per il Premio Luttazzi), Nervi (per il Premio Buscaglione), Monica Sannino (per il Premio Bianca d’Aponte), Jamila (per il Premio De André), Marcello Graduato (per il Premio Pigro – Ivan Graziani), Andrea Santelli (per il Premio Je so’ pazzo, dedicato a Pino Daniele). Ognuno dei partecipanti proporrà, come sempre, un brano proprio ed una cover di un protagonista della musica italiana, in una sorta di passaggio di testimone. Il vincitore della serata sarà decretato da un’ampia e prestigiosa giuria di giornalisti e addetti ai lavori.

Ospite della serata sarà FRANCESCO BIANCONI, leader dei Baustelle, scrittore, autore di canzoni per vari artisti.

Le prime edizioni dell’iniziativa, ideata e diretta da Enrico Deregibus e Giordano Sangiorgi, sono state vinte da Roberta Giallo (2017), Daniela Pes (2018), Chiara Effe (2019), Luca Guidi (2020), mentre una prima sperimentale edizione nel 2008 aveva visto la vittoria di Ettore Giuradei. Roberta Giallo sarà fra i presentatori della serata, insieme a Enrico Deregibus.

Alle ore 20:30 si terrà la finale e la premiazione del contest “RiarrangiaRiz”.

La giuria insieme alla Fondazione Ortolani, decreterà il vincitore tra i tre giovani talenti finalisti che hanno riarrangiato i brani di Riz Ortolani.

La testimonial del concorso Donella Del Monaco-Opus Avantra insieme al rapper Claver Gold si esibiranno dal vivo, dedicando al grande compositore una loro versione in italia di Now And Then.

Premi AudioCoop e Afi ai migliori progetti musicali produttivi e artistici.

Tra gli ospiti ANDREA CHIMENTI, CLAVER GOLD, DONELLA DEL MONACO e EDOARDO DE ANGELIS .

DOMENICA 3 OTTOBRE

Dalle ore 15:00 – Ridotto Teatro Masini

Concerto del pianista Maurizio Mastrini – In collaborazione con la Scuola di Musica G. Sarti.

Dalle ore 16:00 – Palco Giovani in Piazza della Libertà, di fronte al Duomo di Faenza

Si esibiranno i migliori giovani talenti emergenti italiani del mondo indie, pop, rock, canzone d’autore, trap, folk, rap, hip hop, jazz, world, elettronica e tanti altri generi e stili provenienti dal circuito della rete dei festival e dei contest, che in quindici anni di attività hanno scoperto tra i più importanti artisti italiani oggi di successo. Sul palco anche il “cantautore domestico” SGRÒ.

Ore 18:00 – Teatro Masini

Concerto di GIOVANNI LINDO FERRETTI (Premio alla Carriera), reinterpreta Cccp, Csi, Pgr e tutta la sua grande storia musicale

Per informazioni e prenotazioni solo via mail dal 1° settembre all’indirizzo meifaenza@gmail.com .

È necessario indicare la data o le date da prenotare insieme al nome, cognome, numero di telefono, indirizzo mail della persona o del numero di persone interessate (se più di uno indicare anche se congiunti).

www.meiweb.it