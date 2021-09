Rossini Open: il talento olandese Gile Bae apre l’ultima settimana della kermesse

Prende avvio martedì 7 settembre nel bellissimo Chiostro della Collegiata la terza e ultima settimana di concerti e spettacoli di ROSSINI OPEN, la kermesse estiva di fine estate ricca di diciannove appuntamenti sparsi per la città con la partecipazione di oltre cento artisti coinvolti, con la quale ha ripreso ufficialmente la sua attività il Teatro Rossini di Lugo, ancora fisicamente chiuso per il protrarsi dei lavori di ristrutturazione iniziati prima della pandemia.

Martedì 7 settembre alle 21 nel Chiostro della Collegiata il pianoforte grancoda Steinway della Collezione di Fabbrini del Teatro Rossini sarà lo strumento ideale per il debutto assoluto in città della ventiseienne pianista Gile Bae (padre olandese, madre coreana), esplosivo talento musicale che per l’occasione proporrà un intenso programma di musiche di J. S. Bach (Concerto Italiano BWV 971), Mozart (Sonata in la minore KV 310), Chopin (Rondò op. 16, 3 Mazurche op. 59) e Robert Schumann (Humoreske op. 20).

Grinta, freschezza, virtuosismo la cifra stilistica di interprete di Gile Bae, ex bambina prodigio con debutto a 5 anni come solista con l’orchestra in Corea del Sud, perfezionamento con Naum Grubert, Elza Kolodin, Boris Petrushansky, Jean-Yves Thibaudet e Franco Scala all’Accademia Pianistica “Incontri col Maestro” di Imola.

Dopo la vittoria in svariati concorsi e numerosi concerti in tutto il mondo (con l’orchestra è stata recentemente diretta da Vladimir Ashkenazy e Luigi Piovano), Gile Bae nel 2018 è nominata “Bösendorfer Artist” e nel 2020, su espresso invito del grande pianista ungherese Sir András Schiff suona al Klavier Festival Ruhr e partecipa al progetto “Building Bridges” in varie città d’Europa. La sua ultima fatica discografica è l’incisione delle Variazioni Goldberg per l’etichetta Fonè nella Sala dell’Ermellino a Milano, eseguite su un gran coda viennese modello “Wien Concert” Bösendorfer.

Nel suo programma a Lugo figurano solo capolavori, dal Concerto Italiano in fa maggiore BWV 971 di Bach, scritto su modello corelliano, alla drammaticaSonata in la minore KV 310 di Mozart, scritta quasi di impeto alla notizia della morte della madre del compositore, poi il brillante Rondò in mi bemolle maggiore op. 16 e le tre Mazurke op. 59 scelte fra le più belle delle 57 composte da Chopin, infine un vero manifesto del Romanticismo in musica: l’Humoreske op. 20 di Schumann, ricca di slanci e umori i più diversi.

Mercoledì 8 settembre alle 21 nel Giardino di Villa Malerbi, concerto dal titolo “Next for Verdi” con l’ensemble La Toscanini Next diretto da Roger Catino, con la partecipazione del cantante Matteo Mazzoli, con musiche trascritte dal grande repertorio verdiano.

Nello stesso luogo, il giorno dopo, giovedì 9 settembre, ecco il concerto “Se Bach avesse conosciuto il Sax” con l’ensemble Exclusive Saxophone Quartet, formato da Valentina Renesto, Olga Costa, Franca Simonelli, Stefano Angeloni: interpreti nell’occasione di musiche da Bach a Piazzolla.

Venerdì 10 settembre alle 21, debutto in città per la quarantenne pianista greca Theodosia Ntokou, uno spumeggiante talento musicale che sta bruciando le tappe del successo internazionale, che ha entusiasmato l’oggi 80enne Martha Argerich (che si definisce ormai sua amica e mentore), con la quale ha di recente inciso un importante CD per la Warner Classics con musiche di Beethoven a quattro mani. L’originale interprete ellenica proporrà pagine di Chopin (Fantasia Improvviso e Andante Spianato e Grande Polacca Brillante op. 22), Beethoven (Sonata op. 31 n. 3 “La tempesta”) e Franz Liszt (Totentanz per piano solo S 126).

Sabato 11 settembre, sempre nel Chiostro della Collegiata, sarà la volta dell’esecuzione in forma oratoriale dell’opera “Moro per Amore” del grande compositore barocco Alessandro Stradella (1643-1682), con la direzione di Andrea De Carlo, cantanti e orchestra dello Stradella Young Project (con strumenti originali e prassi barocca) in collaborazione con l’Ensemble Mare Nostrum. Tre soprani, due contralti, tenore e basso, due violini e basso continuo, il libretto per l’opera, in 3 atti, è di Flavio Orsini, duca di Bracciano, che commissionò la musica a Stradella quando il compositore, nato a Bologna ma vissuto a Nepi in provincia di Viterbo e successivamente (e in modo alquanto turbolento, fino ad essere ammazzato dai sicari assoldati da un nobiluomo tradito) a Roma e Venezia, si trovava a Genova. L’opera narra la storia di Floridoro, principe di Cipro, che travestito come Feraspe, un moro, si fa portare come schiavo in catene alla corte di Eurinda, regina di Sicilia. I due paesi sono in guerra e Cipro intende invadere la Sicilia. Il travestimento consente al principe di introdursi nell’isola per corteggiare Eurinda, la cui meravigliosa bellezza ha conquistato il suo cuore. Di qui il titolo Moro per amore, gioco di parole che significa ‘Un moro per amore’ oppure ‘Io moro per amore’, a seconda del contesto.

Ultima giornata di ROSSINI OPEN domenica 12 settembre con doppio appuntamento: alle 11 nel Cortile interno della Rocca Estense con il “Concerto Aperitivo” dei docenti della Scuola di Musica Malerbi. La sera alle 21 nel Giardino di Villa Malerbi, ecco l’arrivo dell’Ensemble di Fiati La Toscanini sul loro leggio ci saranno musiche originali per fiati di Mozart, Nino Rota e Charles Gounod.

Il costo dei biglietti è di 10 euro (posto unico) e 5 ridotti, tranne per i concerti alla Rocca sforzesca che sono a ingresso libero.

Vendita dei biglietti online sul sito www.vivaticket.com, presso la biglietteria del Teatro Rossini, Via Emaldi 47, dal martedì al sabato dalle 10 alle 12, e la sera dello spettacolo ai rispettivi desk dei luoghi di spettacolo.

