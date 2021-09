Uno speciale “Incontro a Dante” per il 700° annuale. Nuovi percorsi guidati alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta

In occasione del 700° annuale della morte di Dante, le guide turistiche de Il Cammino di Dante organizzano Incontro a Dante – Percorsi guidati alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta, un’iniziativa patrocinata dal Comune di Ravenna – Assessorato al Turismo inserita nelle celebrazioni di 700 VIVA DANTE e promossa da LA BCC Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese, rivolta ai soci, alla cittadinanza e ai turisti che si tiene dal 10 al 12 settembre.

A partire da venerdì 10 settembre, all’«ora che volge il disio» prendono avvio 13 visite guidate a tema dantesco animate da passaggi inattesi e quadri medievali a cura dell’Associazione Quelli del Ponte ed arricchite da momenti poetici curati dall’Associazione Galla & Teo e da Gli Effimeri e momenti letterari, coreutici e musicali con vari ospiti e artisti che si svolgeranno durante tutto il weekend.

In questo ambito, dal 10 all’11 settembre, si svolgerà, in collaborazione con il Centro Studi la Torre – IDA International Dance Association, il laboratorio coreografico, rivolto a danzatori, performer e insegnanti, condotto da Emanuela Tagliavia, danzatrice e coreografa, docente di danza contemporanea presso la Scuola di Ballo dell’Accademia delle Arti e Mestieri del Teatro alla Scala.

Il lavoro trae ispirazione dal Canto II del Purgatorio: la figura dell’Angelo, lo stupore delle anime in un luogo sconosciuto, l’ascolto della musica in riferimento al canto di Casella come “medicina doloris”, il mezzo per lenire i dolori della vita. Sarà un omaggio dell’artista alla città e alle celebrazioni dantesche che si concluderà con una performance presso il giardino di Palazzo Rasponi dalle Teste.

VENERDI 10 SETTEMBRE

ore 18:30 Affreschi staccati, affreschi perduti: la pittura ai tempi di Dante a Ravenna

a cura di Serena Zecchini

La Ravenna trecentesca vede un grande fermento artistico, favorito dalle committenze della famiglia Da Polenta, al governo della città durante tutto il secolo. Inizieremo la visita guidata ammirando il ciclo pittorico della Chiesa di Santa Chiara, oggi staccato e conservato presso il Museo Nazionale. Passeggiando per le vie della città e conversando sulla cultura artistica del Trecento, giungeremo dapprima alla Basilica di San Francesco e successivamente alla basilica di Santa Maria in Porto dove, sotto la sacra immagine della Madonna Greca, rievocheremo gli affreschi parietali che ornavano “la casa di Nostra Donna in sul lito adriano”.

A seguire momento letterario presso la Basilica di Santa Maria in Porto: conversazione con Paola Novara e proiezione delle immagini della Basilica di Santa Maria in Porto Fuori dal Fondo Fotografico Mazzotti della Biblioteca Classense.

SABATO 11 SETTEMBRE

ore 10:00 Dante e Ulisse: il diverso esilio a cura di Roberta Zanutto

Partendo dalla dimensione del viaggio ci imbarcheremo in un’Odissea per le strade di Ravenna, visitandone chiese e monumenti che faranno da sfondo ad un racconto mirato a mettere in luce le caratteristiche che accomunano e separano due grandi figure della letteratura: il Sommo Poeta e il mito senza fine di Ulisse. Affabulatori, viaggiatori per eccellenza e assetati di conoscenza, entrambi sono risorti dal mondo delle ombre per consegnarci luce e speranza. Un “trasumanare” poetico e letterario che ancora oggi ispira e incarna l’essenza stessa dell’essere uomini.

Dalla Tomba di Dante, passando per la Basilica di San Francesco, arriveremo nei pressi della Biblioteca Classense dove ricorderemo le declinazioni più moderne del mito di Ulisse, come quello di Joyce e di Tennyson, per proseguire verso la Basilica di San Giovanni Evangelista e concludere alla Basilica di Santa Maria in Porto.

A seguire momento letterario presso lo Chalet dei Giardini Pubblici con Riccardo Cepach – Direttore del Museo Joyce di Trieste.

ore 11:00 Il Paradiso di Dante e il Paradiso di San Vitale a cura di Marianna Zecchin

La visita si incentra sulla cantica del Paradiso ed in particolare sul suo confronto con la rappresentazione bizantina nella Basilica di San Vitale. Si parte da piazza San Francesco, si attraversa la zona dantesca e via Cavour passando davanti alla Chiesa di San Domenico per concludere con la Basilica di San Vitale.

ore 12:00 A spasso tra i mosaici con Dante a cura di Almuth Schöps

Una passeggiata tra arte e architettura seguendo la luce e la visione di Dante attraverso i mosaici e visitando luoghi quali il Battistero degli Ariani, la Chiesa di San Michele in Africisco, la Basilica di San Francesco, la Tomba di Dante e la zona dantesca e la Cripta Rasponi con i suoi mosaici contemporanei.

Durante la visita momento letterario presso il laboratorio di mosaico di Marco De Luca per un incontro con l’artista e sosta presso Al Cairoli ristorante per prendere i deliziosi cappelletti “danteschi” da passeggio.

ore 15:00 Camillo Morigia: un architetto per Dante a cura di Manuela Farneti

La visita verte sulla figura e le opere dell’architetto ravennate Camillo Morigia, autore della Tomba di Dante e di molti edifici neoclassici che ancora oggi caratterizzano il volto della città.

L’itinerario parte dalla Basilica di Santa Maria in Porto e si svolge lungo le vie Guaccimanni, via Alighieri, Piazza del Popolo, via Pasolini, via d’Azeglio e via Rasponi.

ore 15.30 Ravenna terra dell’esilio e musa ispiratrice per Dante Alighieri

a cura di Maria Grazia Lenzi

Il tour illustra la storia politica e poetica di Dante nella vita del Trecento e in particolare l’attività dei Da Polenta e il loro dominio attraversando l’alveo del fiume Padenna e i luoghi più significativi quali la Basilica di San Francesco, la Tomba di Dante, il Quadrarco di Braccioforte e la casa polentana.

A seguire momento coreutico presso Palazzo Rasponi dalle Teste: performance curata da Emanuela Tagliavia in collaborazione con I.D.A. International Dance Association

ore 16:00 Di monastero in monastero con Dante a cura di Cinzia Tittarelli

Un itinerario che si focalizza sui monasteri quali centri culturali del Medioevo e custodi della cultura classica. Il forte legame con la Divina Commedia farà da fil rouge in questo percorso che parte dalla Biblioteca Classense e passando dalla Basilica di Santa Maria in Porto e il Mar – Museo d’Arte della Città di Ravenna raggiunge la zona dantesca con la Tomba di Dante e i Chiostri Francescani per terminare alla Basilica di San Francesco.

A seguire momento letterario presso la Basilica di San Francesco con Alessandro Braga: lettura Paradiso Canto XI con introduzione a cura di Osiride Guerrini.

ore 16:30 La riscoperta di Dante nella Ravenna veneziana a cura di Manuela Guerra

L’itinerario, partendo dalla Tomba di Dante, si snoda lungo la città tracciando un percorso della Ravenna veneziana attraverso le sue dimore, le piazze e la Rocca.

ore 18:30 Presentazione guida “Incontro a Dante” presso il Mercato Coperto

Saranno presenti Osiride Guerrini, Franco Gabici, Mirella Fattori, Silvia Rossetti, l’editore Brunello Cavalli, Oliviero Resta, presidente de Il Cammino di Dante, la curatrice Cristiana Zama e le guide turistiche autrici della guida.

Partecipazione gratuita e libera fino ad esaurimento posti. È richiesto il Green Pass.

A seguire cena a tema con gli autori, su prenotazione, a cura dello chef Marco Cavallucci. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0544.244611 – WhatsApp 342 8174898 – email info@mcravenna.it

DOMENICA 12 SETTEMBRE

ore 15:00 Il richiamo di Dante: altri poeti a Ravenna a cura di Elisa Cornacchia

Questo itinerario, che prende avvio dall’inizio di via Mazzini presso Porta Sisi, conduce sulle tracce di quei letterati che giunsero a Ravenna per rendere omaggio al Sommo Poeta, molti seguendo la moda ottocentesca del viaggio dantesco, o che, in città per altri motivi, ne furono segnati nella loro produzione letteraria. Faremo tappa alla casa polentana, percorreremo la via dei Poeti, sostando a casa Pignata, per raggiungere casa Rizzetti, Tomba di Dante, casa Ghigi, Palazzo Guiccioli, Palazzo Cavalli.

ore 15.30 Dante simbolo del Risorgimento a cura di Cristiana Zama

L’itinerario si snoda attraverso luoghi, monumenti, personaggi di Ravenna che richiamano il periodo risorgimentale in città, analizzato attraverso la figura simbolica di Dante quale padre della patria. Tra questi: statua di Luigi Carlo Farini, Piazza Anita Garibaldi, Casa Guaccimanni, via Paolo Costa, Palazzo Cavalli, Palazzo Gamba, Casa Ghigi, Palazzo Guiccioli, Piazza XX Settembre, Palazzo Comunale, Piazza del Popolo, Piazza Garibaldi, Palazzo Corradini, Tomba di Dante e Zona del Silenzio.

ore 16.00 I santi nella Commedia a cura di Tiziana Brescacin

Insieme andremo a scoprire i luoghi del Paradiso dantesco a Ravenna, visitando alcune chiese di santi cari alla città e al Sommo Poeta, quali la Basilica di San Giovanni Evangelista, la Basilica di Santa Maria in Porto, la Basilica di San Francesco, per capire come era strutturato l’Empireo nella Commedia e quale era il messaggio di Dante. La visita terminerà alla Tomba di Dante, nella Zona del Silenzio, passando anche dalla Biblioteca Classense.

A seguire momento musicale presso la Basilica di San Francesco a cura della Cappella Musicale della Basilica di San Francesco con Giuliano Amadei, organista, e Annarita Venieri, soprano.

ore 16.30 Bike Dante: dall’Inferno al Paradiso a cura di Angela Izzo

La visita sarà in bicicletta. Si partirà dal Museo TAMO, dove è allestita la mostra permanente “Mosaici tra Inferno e Paradiso” dedicata a ventuno opere musive a soggetto dantesco, per poi raggiungere la Cittadella della Street Art in via Tommaso Gulli ed ammirare i murales dedicati al Sommo Poeta e alla Divina Commedia.

ore 17.00 A convito con Dante: storie culinarie del medioevo a cura di Monica Buldrini

Un percorso che attraversa la zona dantesca seguendo le tracce della Ravenna trecentesca per raccontare la cucina e i mercati medioevali. Nella Divina Commedia si trovano diversi riferimenti gastronomici e culinari che hanno una loro collocazione e un loro rilievo. Durante l’itinerario andremo a ricostruire le abitudini culinarie della città di Ravenna ai tempi di Dante e quindi alla ricerca delle piscatorie, dei pistrina, dei furni, delle tabernae dei pomarii e dei gallinari.

Le visite, organizzate in collaborazione con Ravenna Incoming, hanno durata di un’ora e mezza o 2 ore (incluso momento letterario) e sono rivolte ad un massimo di 20 persone. Saranno effettuate rispettando i protocolli COVID-19 e con l’ausilio di radioguide per il mantenimento del distanziamento sociale.

In alcuni luoghi, per la visita all’interno, sarà necessario essere muniti di Green Pass.

Le visite hanno un costo di 14 euro a persona (1 h. 30’) e 19 euro a persona (2 ore).

Per informazioni: cell. 339.3852304 – guideilcamminodidante@gmail.com – facebook.com/incontroadante

Prenotazione obbligatoria per le visite guidate su ravennaexperience.it, eventbrite.it o contattando direttamente la guida. Per i soci de La BCC Banca di Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese va richiesto il voucher gratuito alla propria filiale, online o chiamando il Contact Center.

