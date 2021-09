I Burattini di Massimiliano Venturi a Porto Fuori e a Santo Stefano

Due i nuovi appuntamenti con Burattini alla Riscossa!, entrambi affidati ai Burattini di Massimiliano Venturi: il primo, fuori programma, è a Porto Fuori l’8 settembre; l’altro il 9 settembre a Santo Stefano. La rassegna, fino a ottobre, continuerà a percorrere il ravennate dalla riviera all’entroterra, con eventi a ingresso gratuito a base di burattini, marionette e arti di strada, pronti a divertire e affascinare il pubblico di tutte le età.

mercoledì 8 settembre – ore 20.30 – Ingresso libero

I Burattini di Massimiliano Venturi

I burattini della tradizione

Area Parcheggio Barakkacafè – Via Staggi 4 – Porto Fuori (Ra)

L’antica tradizione del teatro dei burattini rivive grazie all’appassionata professionalità di Massimiliano Venturi, che, formatosi con i più grandi maestri del settore e perfezionatosi all’Accademia di Stato di Varsavia, ha alle spalle un ricco palmares di presenze e riconoscimenti, con oltre 800 spettacoli presentati tra Italia ed Europa dell’Est.

giovedì 9 settembre – ore 21 – Ingresso libero

I Burattini di Massimiliano Venturi

Arlecchino e Sganapino in cuccagna

Giardino della Biblioteca Valgimigli – Santo Stefano (Ra)

Arlecchino, Brighella e i personaggi della Commedia dell’Arte sono protagonisti assieme a Fagiolino, Sganapino, Sandrone, il dottor Balanzone e le altre maschere del teatro dei burattini, di spettacoli che si innestano sul solco della tradizione, per riportarla a nuova vita nella contemporaneità. Intrecci, risate e scene mimate in cui i protagonisti vengono trascinati in vicende al limite dell’impossibile, uscendone sempre vincitori grazie agli strafalcioni dialettali, alla loro ingenuità popolare e alle sonore bastonate che impartiscono ai propri avversari. Duelli, inseguimenti e baruffe da risolvere con grande coinvolgimento del pubblico.

Prossimo appuntamento: domenica 12 settembre (ore 16) a Villanova di Bagnacavallo con I Burattini di Massimiliano Venturi

Per ricevere il programma completo è possibile iscriversi alla newsletter su www.burattini.info

INFO

www.facebook.com/burattinimaxventuri

Tel. 349/0807587