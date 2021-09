L’8 settembre incontro con Guido Tonelli del Cern per DANTE2021

Come una bussola che infallibilmente punta a nord, così il festival DANTE2021 sempre trova il Poeta – lungo le traiettorie più disparate, grazie ai contributi e alle testimonianze degli ospiti che, giorno dopo giorno fino all’11 settembre, diventano cittadini elettivi di Ravenna attraverso l’amore e la curiosità per Dante e la sua opera.

Tale sarà anche Guido Tonelli, fisico del CERN di Ginevra e cattedra all’Università di Pisa: mercoledì 8 settembre, Tonelli invita il pubblico a osservare Dante con gli occhi di uno scienziato di oggi, come vuole il titolo dell’incontro ai Chiostri Francescani alle 17.15. È invece annullato, causa indisposizione dell’artista, l’appuntamento delle 21 nella Basilica di S. Francesco, dove Mimmo Paladino avrebbe dovuto presentare il progetto – sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e da Confindustria Romagna – del nuovo portale della Basilica. L’appuntamento con Guido Tonelli, come tutti gli eventi in programma, è a ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili.



Guido Tonelli

Alle 17.15 ai Chiostri l’incontro Dante con gli occhi di uno scienziato di oggi sarà l’occasione per soffermarsi sul confronto fra la visione movimentata e stratificata dell’universo propria della nostra epoca, contrapposta a quella ordinata e perfettamente compiuta che Dante traccia nella sua Commedia. A fare da guida al pubblico il fisico Guido Tonelli, uno dei padri della scoperta del bosone di Higgs. “L’ultimo esempio di una tradizione di eccellenza cominciata con Galilei per passare attraverso scienziati come Enrico Fermi, Bruno Pontecorvo e Carlo Rubbia,” è la motivazione con cui gli è stata conferita la Medaglia d’onore del Presidente della Repubblica nel 2014, arrivata dopo il Fundamental Physics Prize e il premio Enrico Fermi della Società italiana di Fisica.

Il Festival continua giovedì 9 settembre alle 17.15, con Il corpo di Dante, il progetto di Paolo Ventura in cinque grandi tavole. Alle 21 si torna ai Chiostri per un concerto-spettacolo con Alessandro Haber e il violoncellista Francesco Dillon, seguendo il fil rouge tracciato dal poeta russo Mandel’stam per un Ugolino «avvolto in un timbro di violoncello».

Info, programma completo e streaming degli eventi ai Chiostri e nella Sala Corelli: www.dante2021.it.

Accesso agli eventi, con Green Pass come da normativa, da un’ora prima (info: 351 6388442 / info@dante2021.it).