L’ultima notte di Dante a Ravenna rivive nell’evento “Eterno” alla Basilica di San Francesco

Giovedì 9 settembre, alle 21.15, la Basilica di San Francesco di Ravenna ospiterà “Eterno“. Un evento per omaggiare Dante in una formula nuova e originale. La letteratura, come in tutte le iniziative della Cappella Musicale della Basilica, diventa lo strumento protagonista per coinvolgere e appassionare.

Si tratta di un appuntamento che vedrà Dario Gigli leggere un testo (da lui scritto) riguardante gli ultimi momenti di vita del Sommo Poeta. Il racconto sarà ambientato nella notte che precede la sua morte.

L’Alighieri è giunto a Ravenna. La sua vita sta arrivando agli sgoccioli e sente già l’energia che abbandona le sue membra. Poco prima di lasciare il mondo, però, viene visitato da un personaggio che mai avrebbe pensato di vedere: Virgilio. Chiaramente si tratta di un’apparizione, ma lo spirito parla a Dante e gli racconta dell’inestimabile valore della Divina Commedia. Di come sopravviverà al tempo e raggiungerà ogni generazione che transiterà sulla Terra. Di come tutti, ma proprio tutti, conosceranno la sua opera. Eterno, appunto. Proprio per l’immenso patrimonio della sua letteratura, ha la possibilità di reincarnarsi in uno dei personaggi della Commedia e vivere due episodi della vita di quest’ultimo. Quale sarà la scelta di Dante? In chi si riconoscerà? Forse in qualcuno che disprezza e ammira allo stesso tempo. In una figura che stima e teme. In qualcuno che, tanto quanto lui, si pone come cardine della cultura occidentale. Al termine delle peripezie, sorridendo, esalerà l’ultimo respiro. Ecco che ci viene presentato un Poeta diverso: esule, umano e ravennate. Il modo migliore per scoprire l’aspetto nascosto del più grande autore di tutti i tempi.

La lettura del brano sarà intervallata da momenti musicali composti per l’occasione da Matteo Ramon Arevalos e Luigi Lidonnici che verranno eseguite dall’Ensamble della Cappella Musicale di Ravenna, mentre la scenografia è stata ideata da Roberto Pagnani.