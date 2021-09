Ravenna, penultimo appuntamento di Approdi con lo spettacolo “Bestiario materano”

Mercoledì 8 settembre, ore 19, al CISM di Lido Adriano, penultimo appuntamento della rassegna “Approdi”, una co-direzione artistica di Il lato oscuro della costa APS e Ravenna Teatro / Drammatico Vegetale.

“Bestiario materano” è una raccolta di favole della tradizione popolare materana, che furono tramandate attraverso “la lingua della confidenza originaria”. La Compagnia Iac, ha svolto un percorso legato al dialetto e alla sua valorizzazione, cominciando con il recupero delle favole che i nonni raccontavano ai nipoti, alternando l’italiano al dialetto, la lingua della scuola a quella del sentimento, provando a restituirgli quella dimensione “poetica” andata perduta.

Lo spettacolo è immaginato come una sorta di “Bestiario”, una raccolta di favole che i bambini pescano a sorte, e che hanno per protagonisti gli animali: galli, ricci, volpi, formiche, topi, talpe, asini e lucciole. All’interno di un baule ci sono tutti gli oggetti e i costumi per trasformarsi in animali, due attrici interpreteranno le storie accompagnate da due musicisti.

Da anni, tra giugno e agosto, a Lido Adriano, si è svolge un ricco programma estivo di attività teatrali e ricreative per bambini, bambine e famiglie, a cura de Il Lato Oscuro della Costa e Ravenna Teatro / Drammatico Vegetale. Si tratta di un progetto ad ampio respiro sull’arte e il teatro per l’infanzia, di laboratori per bambini e adolescenti, e concerti, che quest’anno saranno ospitati sul palco allestito dalla Pro Loco di Lido Adriano, in Piazza Vivaldi.

“Crediamo fortemente nella promozione culturale a 360 gradi – spiegano dall’associazione culturale – in particolare in quella che coinvolge bambini e famiglie in attività diversificate da quelle già proposte durante il periodo invernale, sentiamo la necessità di proseguire un dialogo sull’infanzia proprio sul territorio di Lido Adriano, un percorso più ampio e articolato che possa coinvolgere non solo le famiglie della piccola località di mare, bensì proprio i turisti che, numerosissimi, ogni anno la vivono e popolano. Lido Adriano durante il periodo estivo è una delle località più popolose della provincia di Ravenna, vi sono turisti, in particolare famiglie, a breve e lungo termine che individuano in Lido Adriano come luogo di ferie. Approdi è un’offerta culturale sul litorale e vede una programmazione che spazia da spettacoli per bambini ad attività per adolescenti e adulti, decentrando, per il periodo estivo, le attività culturali su luoghi di villeggiatura”.

PROSSIMI APPUNTAMENTI:

Sabato 11 settembre – CISIM – ore 19 – esito laboratorio non-scuola di Lido Adriano condotto da IAC.

Ogni attività verrà svolta nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione e contenimento del Covid-19. Per i maggiori di 12 anni, per accedere all’evento, sarà necessario presentare, il proprio Green Pass – Certificazione verde COVID-19 leggibile dall’app di verifica nazionale “VerificaC19”.

Informazioni e prenotazioni: cell. 3896697082 \ cisim.lidoadriano@gmail.com \ FB ccisim.