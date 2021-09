A Massa Lombarda inaugura la mostra “La marcia dantesca fascista” per il 700° dalla morte del Poeta

In occasione del settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta l’A.N.P.I. di Massa Lombarda e di S. Agata Sul Santerno intende ripercorrere quella che i fascisti definirono “marcia dantesca” su Ravenna. “La marcia dantesca fascista – 10/14 settembre 1921” è la ventesima mostra ideata e curata da Mauro Remondini, presidente della sezione “Giuseppe Baffè”, ed Ombretta Donati.

La mostra racconta come l’Amministrazione Comunale di Ravenna ed il Comitato Dantesco, nel 1921, idearono un programma delle manifestazioni per il 600° anniversario della morte di Dante molto ricco ed articolato, aperto alla partecipazione di tutti i cittadini. I fascisti Italo Balbo, di Ferrara, e Dino Grandi, di Bologna, colsero quindi l’occasione per organizzare una cosiddetta “marcia dantesca” di due colonne di camice nere in partenza dalle due città con il congiungimento a Lugo previsto per domenica 11 settembre e da lì proseguire insieme per Ravenna. Scopo principale, e non troppo occulto dell’iniziativa, era quello di affermare il fascismo su Ravenna, fino a quel momento rimasta ai margini del fenomeno squadrista. Durante il tragitto e nel territorio ravvenate numerose persone caddero vittime delle violenze fasciste e molti luoghi simbolo vennero assaltati come i circoli socialisti, la Camera del Lavoro di Ravenna e la Federazione delle Cooperative.

Tutte le tappe di questa marcia, che viene considerata come la prova generale della marcia su Roma dell’anno successivo, sono ben illustrate all’interno di pannelli infografici per chi volesse conoscere questa finestra della storia del territorio romagnolo.

La mostra verrà inaugurata, in prossimità della ricorrenza, il 10 settembre presso la Sala del Carmine di Massa Lombarda (Via Rustici) e rimarrà aperta fino a domenica 26 settembre. Grazie ai volontari la mostra sarà consultabile il venerdì mattina dalle 10 alle 12 mentre il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. In osservanza delle normative vigenti relative al Covid-19, l’accesso alla mostra sarà possibile solo a chi sarà munito di Green pass.

Grazie al servizio di prestito, le mostre della sezione A.N.P.I. di Massa Lombarda e Sant’Agata hanno girato il territorio nazionale, da Catanzaro alla provincia di Monza- Brianza passando per la biblioteca della Camera dei Deputati nel 2017. Tutte le mostre sono consultabili online sul sito dell’associazione anpimassalombarda.it.