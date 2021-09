“Usciamo a Riveder le Stelle” con il binocolo. Iniziativa degli astrofili faentini

Giovedì 9 settembre, dalle 21, torna l’appuntamento mensile “Usciamo a Riveder le Stelle”, terzo incontro, aperto al pubblico, del Gruppo Astrofili Faenza, presso il terrazzo della palestra delle scuole Carchidio-Strocchi, in via Zauli Naldi 2 a Faenza. L’incontro sarà anche trasmesso in diretta su YouTube.

Ospite della serata, Paolo Morini di ARAR (Associazione Ravennate Astrofili Rheyta) che parlerà della loro iniziativa “Binocular Classroom”.

Successivamente alla diretta, il video potrà essere visto all’indirizzo youtu.be/wk6mOuuGvDw.

A seguire, dalle 22, con i presenti, nuvole permettendo, osservazione guidata del cielo, ad occhio nudo e con telescopi.

L’incontro si svolgerà all’aperto, e in caso di pioggia sarà rinviato. L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati, per cui è necessaria la prenotazione scrivendo un messaggio privato alla nostra Facebook del gruppo (facebook.com/astrofaenza) oppure attraverso i contatti telefonici sul nostro sito astrofaenza.it.

Binocular Classroom

Il binocolo, uno strumento semplice e presente in molte case, acquistato probabilmente per seguire eventi sportivi o per usarlo durante escursioni e passeggiate, è uno strumento che può aprire la strada all’osservazione astronomica.

Anche gli strumenti più modesti sono in grado di amplificare le possibilità della nostra vista e mettere alla portata delle nostre osservazioni comete, asteroidi, asterismi, nebulose a altre categorie di oggetti.

Per facilitare il contatto fra il binocolo e il cielo, l’ARAR ha organizzato una iniziativa dal nome di Binocular Classroom: si tratta di lezioni di astronomia all’aria aperta, durante la quale a ogni partecipante è affidato un binocolo e, con la guida di un astrofilo esperto, in circa 90 minuti viene sviluppato un percorso di osservazione fra le stelle.

Il messaggio che si vuole trasmettere è che osservare il cielo è facile e divertente e procurarsi un binocolo come primo strumento – che ci accompagnerà per molti anni – comporta una spesa tutto sommato accettabile.