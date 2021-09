Lugo. Ciclone Theodosia al Rossini Open

È uno degli appuntamenti più attesi del festival Rossini Open quello di venerdì 10 settembre alle 21 nel Chiostro della Collegiata (piazza Savoranola 1): debutta in città con Beethoven, Chopin e Liszt la pianista greca Theodosia Ntokou, uno dei talenti pianistici più esplosivi degli ultimi anni, con tutta la carica di umanità e seduzione che la sua personalità artistica emana senza sosta.

Carica umana e artistica che non ha risparmiato la grande Martha Argerich: il loro primo incontro nel 2009 è stato letteralmente un colpo di fulmine, tanto da far scrivere all’argentina che Theodosia “è una musicista eccellente, estremamente talentosa, entusiasta e una pianista brillante con un’indole molto generosa”.

Ora le due sono diventate grandi amiche e colleghe, avendo recentemente inciso assieme per Warner Classics la Sinfonia n. 6 “Pastorale” di Beethoven nella trascrizione a quattro mani di Selmar Bagge (1823-1896).

A Lugo Theodosia Ntokou presenta un programma solistico ricco e spumeggiante come lo è l’artista: la Sonata n. 17 in re minore op. 31 n. 2 di Beethoven (a chi gli chiedeva lumi su quest’opera l’autore rispose sibillino “Leggete La tempesta di Shakespeare”). Poi l’Improvviso-Fantasia op. 66 e l’Andante spianato e Grande Polacca Brillante op. 22 di Chopin, infine il celebre Totentanz (Danza macabra), Parafrasi del Die Irae S 126 di Franz Liszt, nella rara versione per pianoforte solo dello stesso autore: un brano di immensa suggestione e potenza, ispirato a Liszt nel 1838 dalla visione del grandioso affresco “Trionfo della Morte” di Buonamico Buffalmacco (1290-1340) custodito al Camposanto Monumentale di Pisa.

È un fiume in piena nelle interviste Theodosia Ntokou quando parla di sé e della sua formazione: “Sono nata e cresciuta a Rodi – racconta a Grazia Lissi per la Treccani – ho iniziato a suonare il pianoforte tardi, avevo dodici anni. Nella mia piccola isola non c’è una tradizione di musica classica, nessuno suggerisce a un bambino di suonare uno strumento. Mia madre aveva una vecchia tastiera elettrica, io grattavo le note, cercavo un mio suono finché non le ho chiesto di farmi studiare musica classica. Ho subito capito che era il mio mondo, avevo trovato un posto dove stare. È stata un’avventura estenuante, per cinque anni, ogni fine settimana, io e mamma viaggiavamo per trentasei ore su una nave, per andare ad Atene dove frequentavo un’ora di lezione. Poi ci siamo trasferiti nella capitale e lì mi sono diplomata al Conservatorio nazionale, prima di continuare i miei studi all’estero e trasformare la mia passione in professione”. Seguirà infatti il perfezionamento alle accademie di Berlino, Budapest e New York (Juilliard School), alcune vittorie in concorsi e poi il fatale incontro con Martha Argerich: “Martha è e sarà sempre la Lady del pianoforte – racconta Theodosia – ha una personalità straordinaria, è fantastica sia come pianista sia come amica e mentore. Possiede una semplicità, un’umanità rara, un senso dell’umorismo che spiazza; sa comunicare con naturalezza concetti complessi, incoraggia amici, giovani musicisti, per questo è speciale, unica. Averla incontrata è stata una benedizione, sono fortunata perché la conosco anche come donna, dietro il mito c’è tanto da scoprire”.

Sabato 11 settembre, sempre nel Chiostro della Collegiata, sarà la volta dell’esecuzione in forma oratoriale dell’opera “Moro per Amore” del grande compositore barocco Alessandro Stradella (1643-1682), con la direzione di Andrea De Carlo, cantanti e orchestra dello Stradella Young Project (con strumenti originali e prassi barocca) in collaborazione con l’Ensemble Mare Nostrum. Tre soprani, due contralti, tenore e basso, due violini e basso continuo, il libretto per l’opera, in 3 atti, è di Flavio Orsini, duca di Bracciano, che commissionò la musica a Stradella quando il compositore, nato a Bologna ma vissuto a Nepi in provincia di Viterbo e successivamente (e in modo alquanto turbolento, fino ad essere ammazzato dai sicari assoldati da un nobiluomo tradito) a Roma e Venezia, si trovava a Genova. L’opera narra la storia di Floridoro, principe di Cipro, che travestito come Feraspe, un moro, si fa portare come schiavo in catene alla corte di Eurinda, regina di Sicilia. I due paesi sono in guerra e Cipro intende invadere la Sicilia. Il travestimento consente al principe di introdursi nell’isola per corteggiare Eurinda, la cui meravigliosa bellezza ha conquistato il suo cuore. Di qui il titolo Moro per amore, gioco di parole che significa ‘Un moro per amore’ oppure ‘Io moro per amore’, a seconda del contesto.

Ultima giornata di ROSSINI OPEN domenica 12 settembre con doppio appuntamento: alle 11 nel Cortile interno della Rocca Estense con il “Concerto Aperitivo” dei docenti della Scuola di Musica Malerbi. La sera alle 21 nel Giardino di Villa Malerbi, ecco l’arrivo dell’Ensemble di Fiati La Toscanini sul loro leggio ci saranno musiche originali per fiati di Mozart, Nino Rota e Charles Gounod.

