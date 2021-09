Riapre il cinema Sarti di Faenza: inaugurazione con “Welcome Venice”, ospite lo scenografo Leonardo Scarpa

Venerdì 10 settembre riapre il Cinema Sarti di Faenza. Come sempre la rassegna invernale si concentrerà su pellicole di qualità, produzioni indipendenti e film-evento.

Il primo film proposto è Welcome Venice del regista e documentarista Andrea Segre che, per questo dramma ambientato sull’isola della Giudecca e presentato in anteprima alla Mostra d’arte cinematografica di Venezia, rinnova la collaborazione con lo scenografo Leonardo Scarpa, un sodalizio nato nel 2017 con il film L’ordine delle cose.

Sarà proprio Scarpa l’ospite della serata inaugurale. Dopo un calice di vino offerto a tutti gli spettatori da Cinemaincentro e cantina Tre Monti, il noto scenografo faentino, che ha collaborato in passato con Pupi Avati e Nanni Moretti, parlerà col pubblico della realizzazione di questo film.

Programma della serata: apertura ore 20.00, intervento di Leonardo Scarpa ore 20.45, inizio proiezione ore 21.00

Per info e programmazione:

www.cinemaincentro.com

info@cinemaincentro.com

0546.22367