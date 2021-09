Russi. Cantiche, Dante e la fotografia

Venerdì 10 settembre alle ore 18.30, presso il Giardino della Rocca “T. Melandri” , verrà inaugurata l’esposizione fotografica dedicata alle Cantiche del Sommo Poeta. Artisti di diversa formazione e di differente approccio poetico alla fotografia come Nino Migliori, Gianni Gosdan, Marco Baldassari e Gianni Schicchi: ad essi il compito di individuare 16 autori, quattro per ciascuno, che permetteranno di ‘immaginare’ i versi dell’opus dantesco.

“Inferno, Purgatorio e Paradiso – scrive il curatore Bruno Bandini – diventano lo “scatto” che 20 autori selezionano per offrire una seduzione visiva di quegli stati attraverso i quali Dante riordina i premi e le punizioni che ci attendono una volta che le nostre vite saranno giudicate. Pittori, scultori, illustratori, fin dal Rinascimento ci hanno accompagnato in questo dialogo con il capolavoro dantesco. Ora spetta alla fotografia, attraverso le sue varianti d’indagine: dalle sperimentazioni più ardite che permettono di filtrare molteplici letture della realtà alle implicazioni semantiche del gesto fotografico presentato come elaborazione artistica a partire dal “documento”, dalla capacità straniante dell’“occhio della camera” al reportage. In sostanza 20 modi di interrogare il medium fotografico in relazione alle sollecitazioni che, ancor oggi, ci investono attraverso il capolavoro di Dante.”

Inaugurazione e successiva partenza dal Giardino della Rocca “T. Melandri”

La mostra sarà visitabile nei seguenti giorni ed orari:

11-14 settembre 10.00/12:00

15-17 settembre 20.00/23.00

18-20 settembre 10.00/12.00 e 15.30/23.00

Dal 21 settembre: martedì venerdì 10.00/12.00 sabato 17.00/19.00