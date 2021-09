“Cervia ai tempi di Napoleone”: arriva la passeggiata storica a tema per le vie della città

Domenica 12 settembre nell’ambito delle iniziative per il bicentenario della morte di Napoleone l’associazione Menocchio e l’Archivio storico comunale in collaborazione con l’Ecomuseo del sale e del mare organizzano una passeggiata storica per ricordare com’era Cervia duecento anni fa.

Luca Bagnolini, storico, e Cristina Poni, archivista, accompagneranno in una passeggiata per la città e racconteranno di memorie luttuose, alberi della libertà e di quanto resta ancora oggi di quest’epoca densa di eventi.

La partecipazione è gratuita.

Appuntamento alla Torre San Michele domenica 12 con partenza alle ore 10,30.

Per informazioni ci si può rivolgere allo IAT Cervia (Torre San Michele, via Evangelisti 4,

tel. +39 0544 974400) oppure via e-mail all’Archivio storico comunale archiviostorico@comunecervia.it