Nella cornice archeoindustriale dei Magazzini del sale, in Sala Rubicone, prende il via oggi sabato 11 settembre alle ore 18:00 la mostra d’arte cinetica e visiva The Iron Man – L’uomo d’acciaio. L’esposizione propone opere “viventi” e vuole accompagnare il visitatore lungo un viaggio sensoriale oltre i limiti del corpo umano. Quello di Mavis Gardella è un approccio quasi alchemico alla materia che testimonia una profonda padronanza della tecnica e una fluida manualità nel processo di realizzazione. La sinuosità dei volumi e il ritmo armonioso delle linee avvolgono ogni opera in un’aurea evocativa dove la raffinatezza estetica si risolve attraverso una lavorazione incisiva e consapevole.

L’artista riesce a comunicare l’energia del FERRO e del fuoco che lo plasma per mezzo di una plasticità formale che entra in rapporto con lo spazio circostante, imponendosi per senso armonico e pura bellezza, ferro, elemento chimico 26, che è al centro della nostra vita. Come mammiferi, lo abbiamo nell’emoglobina, al centro di quella struttura (“eme”) che fissa l’ossigeno nei polmoni e lo trasporta ai tessuti; il rosso del nostro sangue, e tutto ciò che simbolicamente rappresenta, è dovuto al ferro

Tra le sculture esposte, le opere cinetiche sono inserite all’interno di gabbie metalliche e reticoli che disegnano lo spazio vuoto, e delimitano una sorta di embrione fatto di ingranaggi meccanici primordiali, pistoni oscillanti, soffietti, luci, cuori vivi e “sanguinanti”, ali che si dibattono. Per questo gli automi sono mistici: pur schiettamente meccanici e metallici, pulsano infatti di umanità.

Inaugurazione sabato 11 settembre ore 18.00 / orari di apertura (fino al 19 settembre): festivi e prefestivi dalle 16:00 alle 22:00, feriali dalle 18:00 alle 22:00 / per info e contatti 328 9535434