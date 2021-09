Sagra delle Erbe Palustri a Villanova di Bagnacavallo, il programma di sabato 11 e domenica 12 settembre

Prosegue la 37^ edizione della Sagra delle Erbe Palustri, in programma fino al 13 settembre a Villanova di Bagnacavallo. L’iniziativa, che ogni anno rievoca le antiche arti dell’utilizzo delle erbe di valle e del legno nostrano, vivrà le sue giornate centrali oggi sabato 11 e domani domenica 12 settembre, quando sono previsti la grande mostra mercato nel centro, laboratori, animazioni e appuntamenti gastronomici.

Questo il programma di sabato 11 settembre:

Ore 8-19 – Mostra mercato di antiquariato, modernariato, collezionismo, arte e natura (piazze e le vie del centro)

Ore 9-19 – Cestai, intrecciatori e antichi mestieri (via Ungaretti) / Progetto “Incontriamoci sul verde” – Tavolo delle associazioni (via Ungaretti)

Ore 12 – Pranzo alla Locanda dell’allegra Mutanda con piatti della tradizione e prodotti di filiera corta. Si consiglia la prenotazione allo 0545 47122 (Ecomuseo)

Ore 15-18 – Laboratorio dimostrativo di lavorazione delle erbe palustri “Cantiere Aperto” dell’Ecomuseo (Etnoparco)

Ore 19 – Cena alla Locanda dell’Allegra Mutanda, con piatti della tradizione e prodotti di filiera corta; si consiglia la prenotazione allo 0545 47122 (Ecomuseo)

Questo invece il programma di domenica 12 settembre:

Ore 8-19 – Mostra mercato di antiquariato, modernariato, collezionismo, arte e natura (piazze e le vie del centro)

Ore 9-18 – Laboratorio dimostrativo di lavorazione delle erbe palustri “Cantiere Aperto” dell’Ecomuseo (Etnoparco) / Cestai, intrecciatori e antichi mestieri (via Ungaretti) / Progetto “Incontriamoci sul verde” – Tavolo delle associazioni (via Ungaretti)

Ore 12 – Pranzo alla Locanda dell’Allegra Mutanda con piatti della tradizione e prodotti di filiera corta. Si consiglia la prenotazione allo 0545 47122 (Ecomuseo)

Ore 16 – Danze ottocentesche: “Promenade e giochi”, a cura di Accademia Danze Ottocentesche (Etnoparco) / Le farse di Fagiolino e Sganapino, spettacolo di burattini a cura del Teatro dell’Aglio (Parco pubblico)

Ore 17 – Le bolle giganti di Strudel (Parco pubblico)

Ore 19 – Cena alla Locanda dell’Allegra Mutanda con piatti della tradizione e prodotti di filiera corta. Si consiglia la prenotazione allo 0545 47122 (Ecomuseo)

Il programma completo è disponibile sul sito: www.erbepalustri.it. Ingresso libero alle mostre e alla manifestazione.

La Sagra delle Erbe Palustri è organizzata dall’associazione culturale Civiltà delle Erbe palustri in collaborazione con il Comune di Bagnacavallo e si svolge nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19 e in base alle normative previste per tali eventi. L’Ecomuseo delle Erbe Palustri è in via Ungaretti 1. Informazioni e prenotazioni: associazione culturale Civiltà delle Erbe palustri 0545 47122 – erbepalustri.associazione@gmail.com