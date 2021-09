A Conselice la presentazione del romanzo “Il destino dei braccianti”

Nella serata di domani, martedì 14 settembre alle ore 20,45 verrà presentato presso l’auditorium del Municipio di Conselice (via Garibaldi,14) il romanzo “Il destino dei braccianti” uscito dalla penna di Giuseppe Toschi. L’autore, nativo di Conselice, ha lavorato prima come maestro e poi come direttore didattico a Faenza dove sì trasferì appena sposato e dove tutt’ora risiede. L’ingresso è gratuito senza obbligo di prenotazione ma con esibizione del green pass.

L’opera è ambientata a Conselice dove i protagonisti e le rispettive famiglie, personaggi di fantasia ma dai tratti ripresi da persone conosciute nel passato dall’autore, si muovono verso il processo di modernizzazione dell’agricoltura e dello sviluppo industriale della provincia Ravennate.

“Il destino dei braccianti” è un libro da leggere tutto d’un fiato, che da un lato ci riporta indietro nel tempo, ma dall’altro invoglia il lettore a guardare avanti.

L’autore dialogherà con l’Assessore alla Cultura del Comune di Conselice Raffaella Gasparri, la Dott.ssa Annalisa Fabbri, che ha scritto la prefazione, Giovanna Verlicchi de “Il Caffè della Ragazze Conselice APS” e Giampietro Sabbatani direttore della CAB Massari Conselice.