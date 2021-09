Ravenna. Star Wars Sunday 2021 con EmpiRa alla Festa del Quartiere Alberti

Dopo quasi due anni di interruzione a causa della pandemia EmpiRa torna dal vivo per incontrare tutti gli amici e gli appassionati di Star Wars. Appuntamento domenica 19 settembre dalle 10 alla Festa del Quartiere Alberti a Ravenna.

Gli organizzatori informano che presentaranno una nuova scenografia, preparata per l’occasione: un droide da battaglia B1 dell’esercito Separatista, nome in codice B1-AG10, che sarà disponibile per scattare foto indimenticabili.

Tornano insieme agli amici della 501st Legion – Italica Garrison e della Rebel Legion Italian Base, con i loro costumi super-accurati, che saranno lieti di prestarsi per fare foto con tutti i presenti.

Ci sarà anche nuovo contest intitolato “Scatta e tagga… con Star Wars”: l’obiettivo è quello di scattare una foto allo stand o con uno dei personaggio in costume e taggarlo su Instagram con gli hashtag #scattaetaggastarwars #quartierealbertiinfesta #empirastarwarsfanclubravenna, la più bella vincerà una delle magliette esclusive realizzate dalla organizzazione.

Come da tradizioni sarà disponibile la t-shirt dedicata all’evento.