Russi, il 14 settembre l’incontro “Zug e zugatlon”: le società sportive si presentano alla città

Martedì 14 settembre è in programma l’appuntamento ludico-sportivo dal titolo Zug e zugatlon in piazza Farini a Russi, organizzato dalla Consulta dello Sport, che prenderà il via alle ore 19.30.

Durante la serata, le società sportive del territorio sono in piazza per presentare la simulazione della propria attività e altresì sono a disposizione per illustrare la stagione sportiva 2021-2022. Saranno presenti alla serata, collaborando all’evento, anche gli educatori/educatrici del Centro Paradiso.

Invece, mercoledì 15 settembre, dalle 18.30, in Corso Farini, si terrà un momento di incontro per bambini e adulti con i giochi che si disegnano per terra Il mercoledì sera della Fira di Sett Dulur, il 15 settembre dalle ore 18.30, i bambini, ma anche gli adulti, possono giocare con i classici giochi che si disegnavano per terra, come la Campana, o meglio detto Carampana o Tarampana oppure Twister.

Durante l’evento, che si svolgerà in Corso Farini, verranno inoltre lasciate a disposizione le bombolette di gesso con cui ogni cittadino può disegnare per strada. Sarà un momento di gioco all’aria aperta dove non viene richiesta nessuna strumentazione, basta solo la fantasia.