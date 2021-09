Bagnacavallo. La Pro Loco celebra Dante con un concerto

Mercoledì 22 settembre alle 20.30 la Collegiata di San Michele Arcangelo ospiterà la serata dal titolo Bagnacavallo & Dante, con un concerto per organo e voce con il maestro Giuseppe Montanari e la soprano Wilma Vernocchi, introduzione e commenti del parroco don Ugo Facchini e proiezioni a cura di Stefano Minguzzi.

Il concerto proporrà musiche di Rossini e Verdi ispirate alla Divina Commedia. L’iniziativa è a cura della Pro Loco, con il patrocinio del Comune.

Gli organizzatori della Pro Loco spiegano perché hanno organizzato la serata e ne anticipano lo svolgimento: “sono appena passati i 700 anni dalla scomparsa di Dante, il 14 settembre del 1321, e anche la Pro Loco di Bagnacavallo vuole ricordare questo pilastro della lingua e della letteratura italiane. E lo vuole fare in musica, perché musica e poesia sono sempre andate a braccetto. Per l’occasione, il maestro Giuseppe Montanari farà risuonare l’organo della chiesa di San Michele di Bagnacavallo per accompagnare il soprano Wilma Vernocchi, in un concerto dedicato a Dante e al suo passaggio nella nostra città.

Recentemente insignito del titolo di commendatore al merito della Repubblica, il maestro Montanari onora Bagnacavallo, sua città di adozione, mettendo a disposizione la sua grande arte ed esperienza per accompagnare una delle interpreti più raffinate e sensibili della musica lirica, Wilma Vernocchi, che ritorna volentieri a Bagnacavallo, nel cui teatro debuttò giovanissima con Madama Butterfly.

Don Ugo Facchini introdurrà la serata ricordando il passaggio del sommo poeta nelle nostre terre, prima di trovare asilo a Ravenna e Stefano Minguzzi ci mostrerà i luoghi attraversati da Dante con un filmato realizzato da drone”.