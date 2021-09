Bizzuno di Lugo: inaugura la nuova biblioteca con la presentazione di “Corsivi Romagnoli”

Mercoledì 15 settembre, presso il Parco dei Tigli di Bizzuno, inizia la rassegna culturale “Canali d’Autore” e il primo appuntamento è l’inaugurazione della Nuova Biblioteca di Bizzuno alle ore 20. A seguire verrà presentato il libro “Corsivi Romagnoli” scritto da Guido Neri.

All’inaugurazione della Nuova Biblioteca di Bizzuno, situata nel Centro Civico di Piazza del Parco 1, sarà presente l’assessore Anna Giulia Gallegati.

Lo spazio culturale inizialmente sarà ristretto ma consentirà anche ai bambini e agli amanti del territorio di trovare proposte interessanti. Lo spazio sarà destinato ad ampliarsi nei prossimi mesi con l’arrivo di nuovi scaffali e libri.

“Grazie all’aiuto dei tanti volontari e della Biblioteca “F.Trisi” di Lugo, i libri sono tornati a Bizzuno dopo tanti anni d’assenza e sono ospitati nella struttura che un tempo aveva la funzione di scuola” dichiara la presidente della Consulta di Bizzuno Simonetta Zalambani .

Lo scrittore Guido Neri è un amante, ricercatore e divulgatore della storia locale. Pur non essendo un professionista si dedica al giornalismo, soprattutto per raccontare “fatti che non vanno persi”. Inoltre, è autore di quattro antologie di barzellette edite da Walberti Editore, sotto lo pseudonimo di Lino Bocca.

Il suo ultimo libro “Corsivi Romagnoli” parla di progetti, memorie, aneddoti e ricordi di Lugo e del suo territorio attraverso la presentazione di fatti e personaggi sconosciuti ai molti.

L’iniziativa è promossa dalla Consulta di Bizzuno, con il patrocinio del Comune di Lugo, con il contributo della Biblioteca “F.Trisi” di Lugo nell’ambito del progetto “Il Parco dei Libri ABC+”.

L’evento si terrà nel rispetto delle normative vigenti ed è necessario essere in possesso del Green Pass.