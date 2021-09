Cinemadivino in piazza Costa a Ravenna: grandi film e gastronomia di qualità

La rassegna “Cinemadivino – i grandi film si gustano in cantina”, il tradizionale mix tra pellicole di successo e gastronomia di qualità in location particolarmente attrattive che da oltre 18 anni allieta le estati ravennati, fa tappa per tre serate in Piazza Costa a Ravenna, davanti al Mercato Coperto.

Per l’occasione il cinema continua ad essere protagonista con un abbinamento inedito, la birra artigianale prodotta dal Birrificio Molino Spadoni.

Dopo la proiezione di 𝘉𝘰𝘩𝘦𝘮𝘪𝘢𝘯 𝘙𝘢𝘱𝘴𝘰𝘥𝘺 di ieri (martedì), questa sera (mercoledì 15 settembre) tocca a 𝘙𝘰𝘤𝘬𝘦𝘵𝘮𝘢𝘯, domani (giovedì 16 settembre) ecco la pellicola 𝘞𝘦 𝘢𝘳𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘛𝘩𝘰𝘶𝘴𝘢𝘯𝘥.

Rocketman è un film del 2019, diretto da Dexter Fletcher. La pellicola, vincitrice del Premio Oscar per la miglior canzone, narra la vita di Elton John (interpretato da Taron Egerton), a partire dalla Royal Academy of Music fino ad arrivare agli anni 80.

We Are The Thousand è un film del 2020, diretto da Anita Rivaroli, racconta l’’incredibile storia di Rockin’1000, la più grande rock band del mondo.

In accompagnamento è possibile scegliere dal menù del Mercato Coperto. Programma: dalle ore 19 accoglienza dalle ore 21 proiezione film Prenotazione obbligatoria e tavolo riservato per la visione.

Info e prenotazioni: 366 5925251 (Cinemadivino) 342 8174898 (Mercato Coperto)