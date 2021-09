Sul palco di piazza Nenni a Faenza arriva la regina della stand up comedy italiana, Michela Giraud

La regina della stand up comedy italiana, Michela Giraud, arriva a Faenza, in Piazza Nenni giovedì 16 settembre alle 21.15, come ospite dell’ultimo appuntamento dell’edizione 2021 di Teatro Masini Estate. La talentuosa attrice presenterà al pubblico lo spettacolo La verità, nient’altro che la verità. Lo giuro!

Lo spettacolo

Dopo due anni di “astinenza da palco”, Michela Giraud torna finalmente a calcare le scene. Una pandemia mondiale ha acuito il suo stile corrosivo con il risultato di un nuovo esilarante monologo. Tra la scoperta di un nuovo amore e il consolidamento che le madri sono “generatori di ansia” naturali, tra una denuncia contro la “setta delle curvy” e uno studio antropologico sulle “ragazze con l’ukulele”, Michela darà voce a manie e tic di una generazione, facendo a pezzi etichette e convenzioni “italiote”. Il tutto all’insegna di un motto contro ingiustizie e stereotipi, diventato ormai quasi un suo stile di vita: “io te meno!”.

Cenni biografici

Michela Giraud ha iniziato ad esibirsi nei club di tutta Italia nel 2015. Grazie al suo umorismo brillante e sarcastico, nello stesso anno è approdata alla tv, nello show comico Colorado. Nel 2017 ha fatto parte del cast dello show satirico CCN – Comedy Central News condotto da Saverio Raimondo, mentre nel 2018 si è unita al cast di La tv delle ragazze – Gli Stati Generali, reboot di un vero e proprio cult della tv italiana. Nel 2019 è stata il volto che ha lanciato in Italia l’ultima stagione della serie di Amazon Prime Video The Marvelous Mrs Maisel, con una serie di suoi stand up dal titolo The Marvelous Mrs Giraud. Nel 2020 è diventata la conduttrice di CCN – Comedy Central News vincendo per questo il Premio della Satira Forte dei Marmi, come migliore Stand Up Comedian dell’anno. Nello stesso anno ha scritto Tea, storia (quasi) vera della prima messia, a 4 mani, per Harper Collins. In aprile 2021 diventa una delle protagoniste femminili del nuovo comedy show di Amazon Prime Italia LOL: Chi ride è fuori. Ancora nel 2021 è tra i protagonisti del film Maschile Singolare, diretto da Andrea Pilati e Alessandro Guida.

Biglietti: 20 euro (posto unico).

Prenotazioni telefoniche (0546 21306): dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13

Vendita online su Vivaticket

Nella sera di spettacolo la Biglietteria nel Voltone della Molinella aprirà un’ora prima dell’inizio della rappresentazione.

In caso di maltempo, lo spettacolo andrà in scena all’interno del Teatro Masini.

Si ricorda che, come da DL del 23/07/2021 n.105, l’accesso ai luoghi di spettacolo, anche all’aperto, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. I bambini con età inferiore a 12 anni sono esentati dal presentare tale certificazione.

Info: 0546 21306 – www.accademiaperduta.it