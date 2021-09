Treppinfira 2021: tornano per le strade di Russi cantastorie e giocolieri

Anche quest’anno torna “Treppinfira” come esclusività assoluta della Fira di Sett Dulur: eclettica rassegna di teatro di strada che porta nel cuore della città (dal 15 al 20 settembre) spettacoli bislacchi e racconti in musica di cantastorie e giocolieri.

Per l’edizione 2021 “Treppinfira” si espande e approda in nuovi punti della città.

“Ecco le istruzioni per andare a zirandlōn: chiudere gli occhi, per un attimo solo; concentrarsi sulle voci, la musica, le urla dei bambini, i richiami dei venditori, salire sull’altalena dolce salata dei profumi dei banchi, l’odore dell’autopista, l’aria settembrina… sull’intorno tutto…Quand’ecco un leggero soffio indicherà la direzione dove incontrare gli strambi, magici, mirabolanti amici che aprirono la porta di Treppinfira. Cercare per trovare, provare per perdersi, salire sulla leggerezza e contrarre i 12 muscoli che fanno un sorriso.”

PROGRAMMA

mercoledì 15 settembre

giardino della rocca – ore 21.30

Treppinfira a…pre…!

Mr Bang, un grande ritorno

giovedì 16 settembre

giardino della rocca – ore 21.30

Treppinfira a…pre…!

The Strikeballs in concerto

venerdì 17 settembre

giardino della rocca – ore 21.30

Treppinfira a…pre…!

Giò Gasdia & Slow eMotion in concerto

sabato 18

giardino della rocca – ore 17.30 e 21.30

Treppinfira a… zirandlōn

Silvia Martini in…psicopatica

vie della città – dalle ore 21.00

Treppinfira a… zirandlōn

corso farini: Lucia Osellieri e Santosh Dolimano

via maccabelli: Berto di Strada

via godo vecchia: Giulio Attovianelli

biblioteca, via godo vecchia: Andrea Menozzi e Valentina Franchino

centro paradiso, via roma: Contrada Lamierone

teatro comunale, via cavour: Angelica Foschi

a zirandlōn: Felice Pantone

domenica 19

giardino della rocca – ore 10.00

TREPPINFIRA a… zirandlōn

Michele Carnevali in… omaggio a Morricone

giardino della rocca – ore 17.30 e 21.30

TREPPINFIRA a… zirandlōn

O come arachide

vie della città – dalle ore 21.00

Treppinfira a… zirandlōn

corso farini: Lucia Osellieri e Santosh Dolimano

via maccabelli: Felice Pantone

via godo vecchia: Berto di Strada

biblioteca, via godo vecchia: Dottor Stock e Valentina Franchino

centro paradiso, via roma: Mi linda dama

teatro comunale, via cavour: Angelica Foschi

a zirandlōn: The Journey of the Best Wishes

lunedì 20

centro paradiso, via roma – dalle ore 17.30

Treppinfira a… zirandlōn

Luca Chieregato

vie della città – dalle ore 21.00

Treppinfira a… zirandlōn

corso farini: Felice Pantone

via maccabelli: Andrea Menozzi

via godo vecchia: Berto di Strada

biblioteca, via godo vecchia: Silvia Martini e Valentina Franchino

teatro comunale, via cavour: Angelica Foschi

a zirandlōn: chi c’è c’è

giardino della rocca – ore 21.30

Treppinfira a… zirandlōn

Dottor Stock

Per info:

Ufficio Cultura Comune di Russi

tel. 0544 587642

mail: cultura@comune.russi.ra.it

www.firadisettdulur.net

www.comune.russi.ra.it