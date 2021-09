Fira 2021. Alla ricerca dell’antico Castrum: visite guidate a Russi con aperitivo in cantina

In occasione della Fira di Sett Dulur vengono proposte delle visite guidate in centro a Russi sulle tracce dell’antico castello: si partirà dal palazzo comunale per poi continuare a passeggiare tra torri, antiche porte, curiosità e personaggi. Chi vuole può concludere la visita con aperitivo a base di canèna e bël e cöt presso la Tenuta Uccellina.

Date e orari

venerdì 17 settembre – ore 18.00

sabato 18 settembre – ore 18.00

domenica 19 settembre – ore 10.30

lunedì 20 settembre – ore 18.00

Durata: 1h 30 circa + aperitivo (facoltativo)

Punto di ritrovo: giardino della rocca “T. Melandri”

Costo: visita guidata € 10 + aperitivo € 8

Per info e iscrizioni:

Tel.: 339 3894993 (Agnese Bassi, guida turistica)

Sito: agnesebassiguidaturistica.it/visite-guidate/