Cisim. A Lido Adriano concerto con le sonorità elettroniche di Koralle

Per il suo primo concerto al Cisim di Lido Adriano, venerdì 17 settembre alle ore 21:30, il festival Crossroads, organizzato da Jazz Network e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, proporrà le sonorità elettroniche di Koralle. I campionatori di Lorenzo ‘Koralle’ Nada si muoveranno sulla scenografia visual realizzata da Andrea De Franco. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Cisim di Lido Adriano – Associazione Culturale Il Lato Oscuro della Costa. Biglietti: prezzo unico euro 12 (tessera AICS obbligatoria euro 5; tesseramento online: www.ccisim.it).

Nato a Ravenna nel 1984, Lorenzo Nada è uno dei più apprezzati talenti della scena elettronica italiana, stimato anche all’estero. L’hip hop è il fondamento della sua ispirazione, cosa che ben si coglie dai suoi groove, ma il suo sound va decisamente oltre, in un caleidoscopico vorticare di synth analogici, chitarre jazz, scratch, campioni e voci incorporee. Dopo aver realizzato una serie di album/EP (Veleno, Plush and Safe, Solchi), abbandona lo pseudonimo Godblesscomputers, col quale si è fatto conoscere, e si ribattezza Koralle. Segno delle novità in arrivo: registrazioni fatte ‘sul campo’ e poi rielaborate in studio, con un trattamento a suon di sintetizzatori che conferisce loro una patina capace di far vibrare il corpo e la mente. I primi esempi si ascoltano su Collecting Vol.1 e il sequel Collecting Vol.2, molto apprezzati dagli amanti dei beat elettronici. Chi ha passione per i rebus e l’enigmistica sonora potrà divertirsi a individuare i samples provenienti dalla discografia jazz.

Andrea De Franco (1989) dopo gli studi di grafica e illustrazione si dedica alla sperimentazione nel fumetto e nell’animazione. Realizza diverse performance di disegno dal vivo e videoclip. Dal 2016 pubblica autoproduzioni sue e di amici con DE PRESS.

