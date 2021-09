Il 17 settembre l’ultimo spettacolo di burattini con Fagiolino e Sganapino a Pisignano di Cervia

Venerdì 17 settembre alle ore 20:30, è in programma a Pisignano di Cervia l’ultimo spettacolo della rassegna dei burattini di Cervia promosso dal Consiglio di Zona, Asd Grama e Ass. F. Fontanta con la compagnia di casa Vladimiro Strinati, ideatrice della rassegna, che chiuderà la kermesse con “Il castello degli spaventi”, spettacolo che aveva inaugurato l’estate dei burattini.

I due compagni di avventura Fagiolino e Sganapino nella terra di nessuno verranno sorpresi da strane creature in bilico tra mondo dei vivi e mondo dei morti, dove si troveranno a fronteggiare la strega Monticella, temuta per i suoi incantesimi ed intrugli. Fortunatamente incontreranno il Dottore e Mago Balanzone, che cercheranno di aiutarli a superare gli ostacoli e le paure che li perseguitano.

“È stato bello poter svolgere così tanti spettacoli nel periodo estivo, e vedere l’apprezzamento del pubblico, in aumento rispetto agli anni passati, verso le compagnie di qualità provenienti da tutta Italia. – sottolinea Strinati – Un ringraziamento speciale va alla Amministrazione Comunale che ha sostenuto il progetto, ai Consigli di Zona e a tutte quelle persone, dai volontari alla Pubblica Sicurezza che hanno permesso di realizzare la manifestazione, in sicurezza e nel rispetto delle norme anti Covid. Ci auguriamo di continuare la collaborazione con l’Amministrazione Comunale anche nei prossimi anni e di inaugurare una stagione burattinesca per l’inverno 2022 in Teatro Comunale! ”.