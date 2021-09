Lugo. Rinviata la “Serata per la vita 2021” causa variabilità atmosferica

La LILT, gli artisti ed i tecnici coinvolti nel Concerto “Serata per la vita 2021”, previsto per il 18 settembre alle ore 20,45 nella corte interna del Pavaglione, considerate la variabilità atmosferica e le temperature serali non più confortevoli, hanno ritenuto opportuno rinviare lo spettacolo ad un momento successivo e ad una location più adeguata al suo svolgimento con questa stagione.

La scelta è finalizzata ad assicurare la migliore qualità possibile della performance degli artisti, il miglior confort al pubblico partecipante e la massima sicurezza nell’allestimento dei complessi e delicati impianti tecnici (luci, amplificatori …) e degli strumenti musicali elettrici ed elettronici.

Sarà nostra cura informare tempestivamente sulla data e sul luogo di svolgimento del nuovo spettacolo coloro che hanno prenotato, mostrando apprezzamento per la qualità dei nostri artisti ed il valore dei progetti di prevenzione promossi dalla LILT. Il biglietto già acquistato avrà, ovviamente, piena validità per il prossimo appuntamento.