Al Salone Estense della Rocca di Lugo, il libro di Gianni Bessi “Post Merkel. un vuoto che solo l’Europa può riempire”

Sabato 18 settembre alle 10.30 presso il Salone Estense della rocca di Lugo, in Piazza dei Martiri 1 a Lugo si terrà la presentazione del Libro “Post Merkel. Un vuoto che solo l’Europa può riempire”, in compagnia dell’autore del libro Gianni Bessi e del sindaco di Lugo Davide Ranalli.

Post-Merkel è un ritratto della cancelliera eterogeneo e fuori dalla visione stereotipata dei tedeschi rigidi e tetragoni. La tesi che attraversa il libro e che fa da guida all’analisi dell’autore è che la grandezza della Merkel è stata quella di difendere il concetto del sincretismo tedesco, cioè la capacità di interpretare il proprio popolo e il nostro tempo, scoprendo e costruendo complementarietà solide tra le parti in causa. Accompagnato da interventi preziosi di Filippo Onoranti, Gianni Bessi compie un viaggio nello Zeitgeist europeo a partire dall’estate 2020, inizio del semestre di presidenza tedesca dell’UE, per continuare durante la pandemia di Sars-Cov-2. L’autore tocca i luoghi di culto della politica europea, dal Bundestag di Berlino al Quartier Européen di Bruxelles, fino a Palazzo Madama nel momento in cui la cancelliera, dopo quattro mandati, si avvia alla prova più difficile: consegnare la sua eredità politica al giudizio della storia.

Gianni Bessi è nato il 14 maggio 1967 a Ravenna. Laureato in Scienze politiche all’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, e nel 1992 ha conseguito la Borsa di studio Erasmus presso la University of Limerich (Eire). Nel 2020 è stato eletto Consigliere regionale dell’Emilia-Romagna nell’Assemblea legislativa della XI Legislatura, gruppo Partito Democratico – Bonaccini Presidente, nel Collegio di Ravenna.

E’ Capogruppo del PD – Bonaccini Presidente nella Commissione Bilancio, Affari Generali ed Istituzionali ed è componente nelle Commissioni: Politiche Economiche; Territorio, Ambiente, Mobilità; Statuto e Regolamento.

Bessi è inoltre giornalista pubblicista e autore di diversi articoli di geopolitica ed economia per Startmag.it e Formiche.net e per altri organi di stampa sia cartacei che on-line. Ha pubblicato, per Edizioni Goware Collana Economia e Finanza, nel 2020 “House of Zar. La geopolitica al tempo di Putin, Erdogan e Trump” e nel 2018, per Edizioni Innovative Publishing, “Gas naturale. L’energia di domani”.