Concerto di beneficenza del Duo Sarti alla Chiesa di Pergola di Faenza

Alla parrocchia di San Giovanni Battista dec. della Celle, a pochi chilometri da Faenza propone un concerto di beneficenza in occasione del 25° Anniversario della Beatificazione di Suor Maria Raffaella Cimatti, nata a Celle nel 1861.Tale evento avverrà nella Chiesa di San Giovanni Battista in Pergola, (via Pergola 103, Faenza), situata sulle colline della periferia faentina, domenica 19 settembre alle 18.30 con replica alle 21.

Il concerto di musica classica vedrà come protagonisti il celebre Duo Sarti, Chiara Cattani al clavicembalo e Roberto Noferini al violino.

Il Duo Sarti si contraddistingue per l’estrema versatilità dei musicisti nella scelta del repertorio e degli strumenti (violino barocco/clavicembalo, violino con corde di budello/fortepiano, violino/pianoforte), attivo dal 2008, vanta un’intensa attività concertistica nelle più importanti città in Italia (tra le quali Bologna, Milano, Monza, Lucca, Treviso, Modena, Napoli, Trento, Firenze, Ravenna, Matera, Campobasso) e all’estero (Francia, Inghilterra, Austria, Germania ), riscuotendo ovunque unanimi consensi di pubblico e critica. Impegnati entrambi come docenti in Conservatorio, vantano una estesa attività discografica.

Per l’occasione del 19 settembre eseguiranno un repertorio frizzante e per tutti i gusti comprendente autori quali Paganini, Vivaldi, Corelli.

L’ingresso è a offerta libera. La raccolta sarà interamente devoluta per la realizzazione di un pozzo in Camerun, sede di una delle Missioni delle Suore Ospedaliere della Misericordia. In ottemperanza alle norme anti – Covid, è richiesto l’ultilizzo della mascherina ed il possesso del Green pass. È necessaria la prenotazione dei posti: contattare Paola al numero 347 1384593 – ore serali.