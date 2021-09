Russi. Le iniziative di domenica 19 settembre alla Fira

Domenica 19 settembre le iniziative della Fira 2021 partono prestissimo in Piazza Farini con il test di idoneità alla donazione del sangue organizzato dall’AVIS. Dalle 9.00, presso la residenza municipale invece avrà luogo l’annullo filatelico della Fira. Ancora in Piazza, dalle 9.30, vi aspetteranno “La fattoria in piazza”, iniziativa promossa da Coldiretti Ravenna e Araer, “L’agriaperitivo dei cuochi contadini” di nuovo con Coldiretti e Terranostra, e “La festa mercato dei salumi cotti” a cura di Chef to chef e dei produttori locali di Canèna.

Al Teatro Comunale, alle 10, l’ormai classico appuntamento al Teatro Comunale, dove saranno consegnati i premi e riconoscimenti per l’Amico per Russi e l’Artoran a Ross. Treppinfira animerà poi alle ore 10.00 il giardino della Rocca con Michele Carnevali in “omaggio a Morricone”. Altro appuntamento culturale alle 10.30 partendo dalla Residenza Municipale con la visita guidata “Alla ricerca dell’Antico Castrum”, mentre alle 16.30 e alle 21.00 Piazza Farini sarà animata dall’orchestra “La Storia di Romagna”. Concluderanno la giornata alcuni spettacoli di Treppinfira, prima al giardino della Rocca dalle 17.30 e per le vie della città dalle 21.00.