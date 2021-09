Gli eventi in programma per l’ultima giornata della Fira dei Sette Dulur

L’ultimo giorno della Fira 2021, lunedì 20 settembre, offre ai russiani numerose iniziative da non perdere: si parte alle ore 9.00 al lago Meeple lake di Bagnacavallo con il 28° trofeo amo d’oro della Città di Russi; il ricco programma continua nel pomeriggio, alle ore 15.00 presso il giardino della Casa della Salute, dove prenderà il via la “Camminata della Salute”.

E ancora, merenda al Maccabelli con canti e musica presso la corte della Rocca alle ore 15.30; segue Treppinfira con Luca Chieregato presso il Centro Paradiso dalle ore 17.30. Ultimo appuntamento culturale con la visita guidata “Alla ricerca dell’antico Castrum” alle ore 18.00 con partenza dalla Residenza Municipale e premiazione del contest fotografico “Fotografa la Fira e vinci il teatro” in Piazza Farini alle 20.30.

Sempre in Piazza, alle 21.00, concertone della Classica Orchestra Afrobeat, l’ensemble da camera di quattordici elementi diretto da Marco Zanotti. Chiudono questa edizione della Fira gli artisti della rassegna Treppinfira, che ci regaleranno la loro arte per le vie della città dalle 21.00 e presso il giardino della Rocca dalle 21.30.

Il programma di lunedì 20 settembre

Lago meeple lake di bagnacavallo – ore 9.00

28° TROFEO AMO D’ORO CITTÀ DI RUSSI

gara di pesca individuale tecnica canna a mulinello;

casa della salute, piazza farini – ore 15.00

CAMMINATA DELLA SALUTE;

corte della rocca – ore 15.30

MERENDA AL MACCABELLI

con canti e musica;

Treppinfira A… zirandlŌN

Luca Chieregato;

Residenza Municipale di piazza Farini – ore 18.00

VISITA GUIDATA A RUSSI “ALLA RICERCA DELL’ANTICO CASTRUM”

e aperitivo in cantina con canèna e bël e cöt

per info e iscrizioni: 339 3894993 (Agnese Bassi, guida turistica);

piazza farini – ore 20.30

PREMIAZIONE CONTEST FOTOGRAFICO “FOTOGRAFA LA FIRA E VINCI IL TEATRO”;

piazza farini – ore 21.00

CLASSICA ORCHESTRA AFROBEAT

ensemble da camera di 14 elementi diretto da Marco Zanotti;

vie della città – dalle ore 21.00

Treppinfira a… zirandlōn

corso farini: Felice Pantone

via maccabelli: Andrea Menozzi

via vecchia godo: Berto di Strada

biblioteca, via godo vecchia: Silvia Martini e Valentina Franchino

teatro comunale, via cavour: Angelica Foschi

a zirandlōn: chi c’è c’è;

giardino della rocca – ore 21.30

Treppinfira a… zirandlōn

Dottor Stock.

Ai sensi del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, l’accesso alla Fira di Sett Dyulur 2021 è consentito esclusivamente a chi è in possesso della Certificazione Verde COVID-19/Green Pass in formato cartaceo o digitale.

Inoltre, a seguito di Ordinanza del Sindaco n. 39/2021, in tutte le vie e strade interessate dalla manifestazione è necessario usare le protezioni per le vie respiratorie (mascherine), ad esclusione dei bambini al di sotto dei sei anni e dei soggetti non compatibili all’uso.