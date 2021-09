MEI 2021: a Faenza concerti, forum e convegni dall’1 al 3 ottobre

Il MEI 2021 – Meeting delle Etichette Indipendenti, giunto alla sua ventiseiesima edizione ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi, si riconferma la più importante rassegna della musica indipendente italiana. Per tre giorni il 1°, 2 e 3 la città di Faenza sarà teatro di

concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze, teatri e palazzi e palchi faentini.

L’edizione di quest’anno è dedicata a Rino Gaetano, a 40 anni dalla sua scomparsa. Venerdì 1° il MEI si aprirà proprio al Teatro Masini in Piazza Nenni con un omaggio a Rino Gaetano, suonerà la Rino Gaetano Band guidata dal nipote Alessandro Gaetano e gli ospiti Pierdavide Carone, Diana Tejera Cecco & Cipo, già premiati al MEI, che si esibiranno con la Rino Gaetano Band.

Il MEI dedicherà una speciale figurina a tiratura limitata per omaggiare Rino, realizzata da Figurine Forever, il cui ricavato sarà destinato a una raccolta fondi a favore della Fondazione Meyer di Firenze d’accordo con la famiglia di Rino Gaetano. La figurina verrà presentata durante la serata d’apertura del MEI e distribuita solo in occasione dell’evento.

Al MEI2021 torna, dopo avere esordito a Bologna con le Vecchie Glorie e dopo uno stop dovuto al Covid, la NAIA, la Nazionale Artisti Indipendenti Associati ideata da Giordano Sangiorgi, patron del MEI, coordinata con Maurizio Rugginenti in collaborazione con Afi e AudioCoop. La squadra sarà presentata sabato 2 alla Galleria della Molinella al MEI2021 di Faenza e si preparerà alla prima partita di beneficenza per il periodo delle Festività Natalizie.

AudioCoop, il coordinamento dei piccoli editori e delle piccole etichette discografiche indipendenti e delle autoproduzioni emergenti, ha deciso di premiare nella serata di 2 ottobre, in Piazza del Popolo a Faenza, il programma di Rai Isoradio “Sulle strade della musica” per aver dato tutto lo spazio ai giovani talenti emergenti delle start up indies italiane. Sul palco i conduttori Max Locafaro e Elena Carbonari e il cantautore Innocente, selezionato tra i 48 artisti programmati.

Per tutte le informazioni: meiweb.it