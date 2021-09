A Cotignola una mostra per celebrare Arialdo Magnani nel centenario della nascita

Inaugura sabato 25 settembre, alle ore 17.30, presso Palazzo Sforza in Corso Sforza 21 a Cotignola, la mostra di opere inedite dell’artista cotignolese intitolata “100 Arialdo Magnani”. Curatore della mostra è il prof. Aldo Savini.

La mostra sarà l’evento conclusivo dei festeggiamenti per il Centenario della nascita (1921-2021) dell’artista cotignolese Arialdo Magnani fortemente voluti dall’Associazione Pro Loco di Cotignola e patrocinati dal Comune di Cotignola. Il percorso espositivo composto da opere provenienti da collezioni private, suddiviso tra pittura e ceramica, vuole fornire un quadro completo della personalità e della vasta produzione artistica di Magnani.

Il giorno dell’inaugurazione sarà presentata la medaglia commemorativa coniata (in bronzo ed argento) per l’occasione dal Circolo Filatelico-Numismatico Cotignolese “Luigi Ballardini” e la cartolina con annullo postale. Entrambe saranno in vendita durante il periodo della mostra.

Orari di apertura: venerdì 15.00-18.00 sabato e domenica 10.00-12.00/15.00-18.00.