Doppio concerto al Cisim di Lido Adriano con Vinsanto + Flavio Giurato

Il Cisim di Lido Adriano conferma la sua vocazione come palcoscenico per le proposte più fuori dagli schemi di Crossroads, il festival itinerante organizzato da Jazz Network e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna. Venerdì 24 settembre (alle ore 21:30) ospiterà infatti un doppio concerto: il primo set sarà affidato a Vinsanto, mentre il secondo set avrà per protagonista Flavio Giurato: entrambi cantautori ed entrambi in solo, voce e chitarra. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Cisim di Lido Adriano – Associazione Culturale Il Lato Oscuro della Costa. Biglietti: prezzo unico euro 12 (tessera AICS obbligatoria euro 5).

Vinsanto, ovvero Bruno Orioli, è un cantautore faentino di nascita ma bolognese di adozione, creatore di canzoni atipiche, diari di viaggio (o di fuga da ogni cliché del cantautorato classico e dell’indie). Cantante e polistrumentista, ha appreso il ‘mestiere’ dai maestri del liscio e dagli orchestrali dei night. È stato la voce dei Saluti da Saturno e ha collaborato con Vinicio Capossela e Arto Lindsay. Folk matrimoniale, blues sepolcrale e spiritual rivelazionista sono gli ingredienti del suo esordio discografico (Qualche giorno di vantaggio, 2015). Vinsanto è ora al lavoro su un nuovo disco: Cinema Rif.

Flavio Giurato, romano, classe 1949, è uno dei ‘segreti’ meglio custoditi della scena cantautorale italiana, un vero artista di culto per addetti ai lavori e appassionati. Il suo esordio discografico risale al 1978; il suo secondo disco (Il tuffatore, 1982) è stato inserito da Rolling Stone Italia nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre. Al terzo album (Marco Polo, 1984) seguì un lunghissimo silenzio discografico durato quasi vent’anni. Ma Giurato ha comunque continuato a scrivere canzoni e, a volte, a suonare dal vivo. Negli anni 2000 è tornato alla ribalta con diversi dischi. A Lido Adriano suonerà in solitaria, voce e chitarra, proponendo vecchi e nuovi classici del suo repertorio oltre a qualche anticipazione del nuovo album Recent Happenings, attualmente in lavorazione e suo primo lavoro in inglese.

