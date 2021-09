Oggi, venerdì 24 settembre alle ore 18 in occasione del 35° anniversario dell’uscita del film Aliens – scontro finale diretto da James Cameron, presso il temporary shop di Bonobolabo in via degli Ariani 16 verrà realizzata una mostra dedicata al film con gli artisti: Stefano Babini, Davide Fabbri e Denis Medri.

Arricchiranno l’esposizione i MOC realizzati con i LEGO della collezione privata di Simone Bissi. Per l’occasione verrà presentato anche uno skateboard in limited edition dedicato al film disegnato da Roby Rani.

Ingresso gratuito.