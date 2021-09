Sulla spiaggia di Pinarella torna il Festival internazionale dell’aquilone, quest’anno dedicato a Dante Alighieri

Artevento Cervia 2021 41° Festival internazionale dell’aquilone torna a Cervia dal 25 settembre al 3 ottobre sulla spiaggia di Pinarella. Ormai conosciuto semplicemente come Artevento Cervia, il grande evento che dal 1981 identifica la città col suo poetico tema torna con un’edizione sempre più estesa e ricca di appuntamenti, celebrando l’aquilone non solo come oggetto d’arte, ma anche come emblema di un rapporto sostenibile con l’ambiente, paradigma di un dialogo multiculturale che riconosce proprio nell’antico oggetto volante il simbolo perfetto di pluralismo, libertà e pace.

Riprogrammato eccezionalmente in autunno per effetto della pandemia, il festival dedica la sua 41^ edizione al 700esimo anniversario della morte di Dante, celebrandolo sia con un aquilone dedicato che con un evento speciale, una preview IMAGIN’ARIA ambientata a Ravenna e svoltasi lo scorso 11 e 12 settembre.